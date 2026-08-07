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Uvode se nova pravila za VAR u srpskom fudbalu

Uvode se nova pravila za VAR u srpskom fudbalu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Najavljene su i velike promjene u VAR tehnologiji i u srpskom fudbalu.

Šta provjerava VAR u Srbiji Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Frank de Bleker postao je novi predsjednik sudijske komisije FSS, a sa sobom je doveo i svog dugogodišnjeg saradnika i međunarodnog VAR eksperta Kristofa Dirika.

"Od trenutka kada je uveden, mnogi očekuju da VAR riješi svaki problem u fudbalu. To nije njegova uloga. VAR nije bezgrešan i nikada neće biti. On postoji da pomogne sudiji isključivo u jasnim i očiglednim situacijama", rekao je Dirik.

Poslije toga je pričao o primerni VAR tehnologije u tekućoj sezoni u srpskom fudbalu i kakve su sve to promjene koje mogu da se očekuju u narednom periodu.

VAR će od sada moći da interveniše u sljedećim slučajevima:

  • Očigledan drugi žuti karton koji nije postojao
  • Očigledna greška prilikom dodjeljivanja kartona
  • Pogrešan identitet igrača koji je dobio žuti ili crveni karton
  • Očigledan prekršaj prije izvođenja kornera ili slobodnog udarca

Uz sve to su uvedena i nova pravila za timove koji se nalaze u napadu, a u slučaju da se nešto dogodi prije samog izvođenja, a to su:

  • Ako prekršaj ima direktan uticaj na gol, penal ili drugu sankciju
  • Očigledan prekršaj napravljen prije nego što je lopta bila u igri
  • Gol, penal ili disciplinska sankcija neće važiti i biće primijenjena neka druga mera ukoliko postoji
  • Korner ili slobodan udarac biće ponovo izvedeni

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Tagovi

FSS VAR (video tehnologija) fudbal

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