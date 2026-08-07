Najavljene su i velike promjene u VAR tehnologiji i u srpskom fudbalu.
Frank de Bleker postao je novi predsjednik sudijske komisije FSS, a sa sobom je doveo i svog dugogodišnjeg saradnika i međunarodnog VAR eksperta Kristofa Dirika.
"Od trenutka kada je uveden, mnogi očekuju da VAR riješi svaki problem u fudbalu. To nije njegova uloga. VAR nije bezgrešan i nikada neće biti. On postoji da pomogne sudiji isključivo u jasnim i očiglednim situacijama", rekao je Dirik.
Uvode se nova pravila za VAR u srpskom fudbalu
Poslije toga je pričao o primerni VAR tehnologije u tekućoj sezoni u srpskom fudbalu i kakve su sve to promjene koje mogu da se očekuju u narednom periodu.
VAR će od sada moći da interveniše u sljedećim slučajevima:
- Očigledan drugi žuti karton koji nije postojao
- Očigledna greška prilikom dodjeljivanja kartona
- Pogrešan identitet igrača koji je dobio žuti ili crveni karton
- Očigledan prekršaj prije izvođenja kornera ili slobodnog udarca
Uz sve to su uvedena i nova pravila za timove koji se nalaze u napadu, a u slučaju da se nešto dogodi prije samog izvođenja, a to su:
- Ako prekršaj ima direktan uticaj na gol, penal ili drugu sankciju
- Očigledan prekršaj napravljen prije nego što je lopta bila u igri
- Gol, penal ili disciplinska sankcija neće važiti i biće primijenjena neka druga mera ukoliko postoji
- Korner ili slobodan udarac biće ponovo izvedeni
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