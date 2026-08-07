Najavljene su i velike promjene u VAR tehnologiji i u srpskom fudbalu.

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Frank de Bleker postao je novi predsjednik sudijske komisije FSS, a sa sobom je doveo i svog dugogodišnjeg saradnika i međunarodnog VAR eksperta Kristofa Dirika.

"Od trenutka kada je uveden, mnogi očekuju da VAR riješi svaki problem u fudbalu. To nije njegova uloga. VAR nije bezgrešan i nikada neće biti. On postoji da pomogne sudiji isključivo u jasnim i očiglednim situacijama", rekao je Dirik.

Vidi opis Uvode se nova pravila za VAR u srpskom fudbalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Poslije toga je pričao o primerni VAR tehnologije u tekućoj sezoni u srpskom fudbalu i kakve su sve to promjene koje mogu da se očekuju u narednom periodu.

VAR će od sada moći da interveniše u sljedećim slučajevima:

Očigledan drugi žuti karton koji nije postojao

Očigledna greška prilikom dodjeljivanja kartona

Pogrešan identitet igrača koji je dobio žuti ili crveni karton

Očigledan prekršaj prije izvođenja kornera ili slobodnog udarca

Uz sve to su uvedena i nova pravila za timove koji se nalaze u napadu, a u slučaju da se nešto dogodi prije samog izvođenja, a to su:

Ako prekršaj ima direktan uticaj na gol, penal ili drugu sankciju

Očigledan prekršaj napravljen prije nego što je lopta bila u igri

Gol, penal ili disciplinska sankcija neće važiti i biće primijenjena neka druga mera ukoliko postoji

Korner ili slobodan udarac biće ponovo izvedeni

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