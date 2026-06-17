Domeniko Mesina o odlasku iz FSS: "Niko me nije pritiskao, to su gluposti"

Italijan Domeniko Mesina vraća se u domovinu gdje je dobio dobru poslovnu ponudu i napustiće FSS poslije godinu dana.

Izvor: MN PRESS

Italijanski stručnjak Domeniko Mesina otišao je iz Fudbalskog saveza Srbije gdje je obavljao funkciju predsjednika sudijske komisije. On će ubuduće raditi kao tehnički direktor italijanskog udruženja sudija, a povodom ostavke je održao konferenciju za medije.

Mesina je govorio o razlozima ove odluke i osvrnuo se individualni kvalitet sudijskog kadra u Srbiji, uz objašnjenje zašto Srđan Jovanović nije dobio njegovo povjerenje.

Prema njegovim riječima. da postoji priznanje za najboljeg sudiju u Srbiji, on bi ga dodijelio Pavlu Iliću koji je minule sezone dobijao najteže fudbalske zadatke.

"Što se tiče onoga što sam vidio ove godine. Rekao bih da da. Mislim da neću naškoditi nikome što ću ovo reći. Ne postoji u Srbiji priznanje za najboljeg sudiju, ali bih predložio Pavla Ilića, koji je pokazao da je veoma iskusan kao sudija i da je u stanju da vodi važne i velike utakmice. Pomenuli ste derbi Zvezde i Partizana, ali i finale Kupa koje ste pomenuli. To je bila veoma teška utakmica sa dosta tenzija i napetosti i na terenu i van terena. Mogu vam reći da suđenje koje nije bilo nimalo lako, bio je autonoman, uspostavio je mir i koncentraciju, uspio je da se skloni od situacije i da pokaže karakter, ličnost."

Izvor: MN PRESS

"Mislim da srpski fudbal mora na neki način da oda priznanje onima koji su u stanju da olako zadrže mir. Ovo su sve sudije koje sam naveo, koji zaslužuju da na neki način im bude dato priznanje jer su u stanju da vode utakmice pod pritiskom. Oni će malo po malo dokazivati da mogu da to rade slobodnog uma i nastave da napreduju."

Jedno od pitanja je bilo vezano i za Srđana Jovanovića, najboljeg srpskih sudiju, koji nije položio fizičke testove UEFA, a nije sudio nijedan derbi, kao ni finale Kupa.

"Što se tiče prvog dijela vašeg pitanja o tome da nije prošao fizički dio testa, imao je problem sa listom na nozi. Oporavio se, bio je na ljetnim seminarima u savršenom fizičkom stanju. Potpuno je u tom fizičkom smislu spreman i nikad nije bilo nikakvih problema. Što se tiče izbora, odnosno delegiranja sudija... Ponoviću ono što sam rekao, ne želim da bude na ličnom nivou zašto. S njim se poznajem od 2020. godine, bio sam mu mentor u UEFA, meni su dali Srđana Jovanovića kao talenat."

"Poznajem ga već duže vremena, izuzetno ga poštujem. Ali, u trenutku kad se radi delegiranje sudija, što se tiče derbija na domaćem terenu ili gostovanju, za plejof ili finale Kupa, izabrao sam sudiju za koga smatram da je spremniji u tom trenutku. Sudiju za koga sam smatrao da je pogodniji, da je prihvaćeniji u srpskom fudbalskom svijetu. Svoje izbore sam donosio tako što sam vodio računa o spremnosti, vodio sam računa o tome da je sudija koji uživa povjerenje. Pavle Ilić je broj jedan u ovom trenutku i zato je bio delegiran da sudi u ovim važnim utakmicama. Da vam navodim neke druge razloge, ne postoje. To je ono što osjećam da treba da kažem i ono što mislim."

Nije bilo uticaja sa strane

Izvor: MN PRESS

Na kraju je presudio razgovor sa porodoco, nakon što je dobio ponudu iz Italije. Tvrdi da pritisaka sa strane nije bilo...

"Čitao sam izvjesne stvari koje su objavljene u posljednje vrijeme, a to je da sam donio odluku jer me neko natjerao. Želim da poručim osobama koje su to pisale, oni mene ne poznaju dovoljno. Nisam osoba koja bi pristala na bilo kakva uslovljavanja. Svi moji izbori su bazirani na mojim sposobnostima. Moje greške su se dešavale, svi griješimo. Oni koji pišu to, želim da ih pozovem i da kažem da objavljuju glupe stvari u štampi. Neka se meni javi. Nikad mi niko nije postavljao uslove, ako je bilo grešaka, to je bilo jer sam pratio svoju savjest, svoju viziju, svoja iskustva i sve što sam sam saznao. Kad je riječ o mom odlasku, bila je to veoma teška odluka koju nisam lako donio, ovdje sam se osjećao dobro. Imao sam sjajan odnos sa predsjednikom, generalnim sekretarom, čitavim osobljem", rekao je Italijan i zaključio:

"Sjajno smo sarađivali. Kad mi je stigao zahtev da procijenim nešto u Italiji, što sam dobio kao ponudu, dobro sam razmislio i diskutovao sam sa svojom porodicom, to nije bio ključ. Više je to bila želja i odluka da budem bliže svojoj porodici. Bio sam potpuno posvećen poslu u Srbiji i priznajem vam, to nije bila laka odluka sa svojom porodicom sam je donio, koja je bila veoma teška. Ali, to je bila odluka o kojoj sam dobro promislio i koja uzima taj porodičan aspekat. Ovdke sam se oskećao jako lijepo i vrlo rado bih ostao, bila je pozitivna godina, mogao sam da pristupim obavljanju posla na dobar način. Želim da razjasnim situaciju jer je bilo mnogo nagađanja, istina je ova koju sada govorim i niko sebi ne treba da dozvoli to da demantuje. Onaj koji treba da kaže kako je, to sam ja."

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