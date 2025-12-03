"Ako vidim namjernu grešku, taj je sudija završio zauvek": Upozorenje Domenika Mesine srpskim arbitrima

Čelnik sudijske komisije Saveza Domeniko Mesina oglasio se i detaljno govorio o pravilima koje je postavio u radu srpskih arbitara.

Predsjednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Domeniko Mesina, gostovao je u studiju televizije Arena Sport i tom prilikom sumirao prva četiri mjeseca rada na novoj funkciji.

Istakao je da je glavni prioritet u ovom periodu bio uvođenje principa integriteta, poštovanja i profesionalnog pristupa suđenju.

Mesina ocjenjuje da su srpske sudije pokazale snažnu motivaciju da prihvate nove smjernice i unaprede svoj rad: "Sudije su pozitivno odgovorile na instrukcije i raduje me njihov profesionalni pristup. Vjerujem da će se rezultati vidjeti do kraja sezone."

Od početka mandata unesenu su metodološke promjene usmjerene na podizanje kvaliteta utakmica. Mesina naglašava da je cilj sudijskog procesa u Srbiji da se igra razvija nesmetano i da se koristi evropski standard prilagođen našem stilu igre:

"Tražio sam da sudije pokažu hrabrost kada igrači naglašavaju kontakt u duelu. Fudbal mora da teče, a ne da se prekida."

Rotacija sudija - fer odnos prema svim klubovima

U skladu sa međunarodnim standardima, Sudijska komisija uvodi širu rotaciju sudija, kako bi se izbjegle situacije u kojima isti arbitar prečesto sudi jednoj ekipi. U prvih 17 kola Superlige, nijedan sudija nije sudio više od dva puta istom timu.

Mesina naglašava da je ovaj model već primjenjivan u Seriji A i drugim evropskim ligama:

"Rotacija je vid zaštite i klubova i sudija. Ona doprinosi jednakosti, smanjuje tenzije i gradi povjerenje."

"Možda je neko mislio da ćemo sve da analiziramo"

Fudbalski savez Srbije od prvog kola ove sezone na svojim zvaničnim kanalima objavljuje VAR analize, što Mesina vidi kao važan korak ka izgradnji povjerenja javnosti. Ističe da cilj nije komentarisanje svake sporne situacije, već edukacija i poštovanje sudijske odluke na terenu:

"Možda je neko očekivao da ćemo analizirati sve što se dešava na terenu, ali zaista mislim da to nije moguće. Ako ćemo iskreno, nije ni od pomoći. Postoji mnogo situacija koje ne mogu biti sto odsto klasifikovane kao sporne ili nesporne. U takvim slučajevima prihvatamo sudijsku odluku donesenu na terenu."

Obuka i kontinuirani rad

Sudijska komisija pod vođstvom Domenika Mesine sprovodi sistematične nedjeljne video analize, uključujući individualne konsultacije. Renomirani stručnjak iz Italije posebno ističe uspjeh i reputaciju srpskih VAR sudija Jelene Cvetković, Momčila Markovića i Aleksandra Živkovića na međunarodnom nivou, kao i obuku nove generacije VAR arbitara.

"Nenad bio odličan u Španiji"

Mesina je istakao da dolazak novih sudija u vrh UEFA nije jednostavan proces za zemlje veličine Srbije, ali naglašava da je napredak već vidljiv.

Srbija trenutno ima Jovanovića u elitnoj grupi, Minakovića u prvoj, dok su još četvorica sudija u drugoj grupi. Posebno je pohvalio učinak Minakovića: "Sudio je važnu utakmicu u Španiji i odlično se snašao. UEFA pomno prati naše sudije i nadam se da ćemo uskoro imati još jednog u prvoj grupi, a time i potencijalnog sudiju za Ligu šampiona."

"Ako je penal - dosudi ga"

Mesina navodi da je najveći broj grešaka i dalje vezan za igranje rukom. To, kaže, nije problem samo u Srbiji, već globalno.

"Sudije često moraju da donesu odluku u djeliću sekunde. Ako nemaju sigurnost u tačku kontakta i putanju lopte, bolje je da odluku prepuste VAR-u."

Naglasio je da to ne znači izbjegavanje kaznenih udaraca: "Ako postoje jasni razlozi za penal - dosudi ga. Ali sudija mora biti siguran da je učinio sve da donese ispravnu odluku."

Ljudska greška i sankcije

Mesina naglašava da nikada ne polazi od pretpostavke da sudija griješi namjerno.

"Ako bih pomislio da sudija pravi namerne greške, završio bi kod mene zauvijek."

Greške dijeli na dve vrste: one koje su posljedica teških situacija i brzine igre i one koje nastaju iz površnosti i nepripremljenosti. Prve se mogu razumjeti, druga vrsta se sankcioniše: "Ko napravi takvu grešku, nekoliko nedjelja gleda utakmice sa tribina, a ne sa terena."

Prvi čovjek Sudijske komisije smatra da snaga sudije ne dolazi iz potčinjenosti autoritetu, već iz karaktera. "Primijetio sam da je srpski narod obdaren jakim karakterom i snagom duha. Tražim da sudije taj karakter pokažu na terenu."

Naglašava da odlučnost ne smije da pređe u aroganciju: "Ličnost je prednost, ali nikada ne smije da preraste u negativan aspekt."

Kampanja FSS: "Budi i ti fudbalski sudija"

Uz podršku predsednika Saveza Dragana DŽajića i generalnog sekretara Branka Radujka, Fudbalski savez Srbije i Sudijska komisija pokrenuli su kampanju za regrutaciju novih sudija.

Mesina podsjeća da na nivou UEFA nedostaje 40.000 sudija:

"Ako želimo da fudbal postoji i sutra, moramo brinuti o budućnosti sudija. Ovo je poziv mladima da uđu u svijet sporta iznutra. Sudijsko iskustvo mijenja život - razvija karakter, odgovornost i pomaže u donošenju odluka."

Mesina postavio dva ključna cilja

U narednom periodu Mesina definiše dva ključna cilja:

dodatno unapređenje tehničke i taktičke obuke sudija

smanjenje broja VAR intervencija kroz bolji kvalitet odluka na terenu.

"Ne krijem se iza klišea ili lažnih izjava. Danas se jedan od tri kaznena udarca dosuđuje nakon VAR intervencije i to nije brojka koja me čini zadovoljnim. VAR korekciju vršimo na svakih 2,7 utakmica, što nije daleko od UEFA prosjeka iz prošle sezone (2,87), ali je naš cilj da stvari po tom pitanju budu još bolje. Sudije moraju biti u stanju da donose odluke na terenu. Biću još precizniji, da donose dobre odluke na terenu."

Dugoročni planovi obuhvataju razvoj mladih sudija, mentorski sistem sa iskusnim arbitarima i jačanje ženskog suđenja, u skladu sa prioritetima UEFA i FIFA.

Poruka sudijama i klubovima

Mesina poručuje da je cilj sezone jasno definisan: "Sudije ne smiju uticati na plasman. Teren mora biti jedini sudija i za timove i za nas."

Mesina je naglasio da sudije u Srbiji imaju potencijal i energiju, ali i da taj potencijal mora biti pažljivo vođen. Njegova vizija je jasna: razvijati profesionalni mentalitet, širiti znanje, graditi poštovanje kao osnovni princip i stvarati generacije sudija koje će biti konkurentne u Evropi.