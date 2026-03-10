Željezničar ostao bez Hodžića do kraja sezone!

Veznjak Željezničara moraće na višemjesečnu pauzu zbog teže povrede.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Novi udarac za sarajevski Željezničar.

Klub sa Grbavice potvrdio je da je veznjak Armin Hodžić doživio težu povredu zbog koje će mjesecima odsustvovati sa terena.

“Armin Hodžić je na utakmici sa Slogom zadobio rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta, a u narednim danima bit će podvrgnut operativnom zahvatu. Hodžiću želimo što brži i uspješniji oporava”, saopštio je Željezničar.

S obzirom na težinu povrede Hodžića očekuje pauza od najmanje šest do devet mjeseci, tako da je za njega sezona definitivno završena.

Hodžić se inače prošlog ljeta vratio na Grbavicu nakon što je dvije i po godine igrao u Turskoj.

Armin Hodžić rođen je 29. februara 2000. godine u Tuzli. Prošao je Slobodinu školu fudbala, a zatim igrao i za seniore Slobode. Uslijedio je period u Alkoronu i Estorilu u Španiji, a potom u januaru 2022. godine stiže u Željezničar. U dresu sarajevskog kluba odigrao je 46 utakmica na kojima je postigao osam pogodaka. Na ljeto 2023. godine prelazi u turski Hatajspor, a posljednjih šest mjeseci bio je na pozajmici u Manisi.