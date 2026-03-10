logo
Jokić ljut zbog pitanja o Dortu i njihovom sukobu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Nikola Jokić ne voli pažnju i izuzetno ga je iznerviralo što se deset dana u NBA ligi priča o njegovom sukobu sa Luom Dortom, a tek će poslije novog incidenta Kanađanina. Zato nije htio da odgovara na pitanja o njemu.

Nikola Jokić ljut zbog pitanja o Dortu i njihovom sukobu Izvor: Denver Nuggets/YouTube screenshot

Luda noć je iza Nikole Jokića koji je doživio bolan poraz sa svojim Denverom na gostovanju Oklahomi. Igrao je sjajno Jokić, postigao čak devet poena za 60 sekundi, ali je Šej Gildžes-Aleksander ipak pogodio trojku za pobedu Tandera 129:126, na dvije sekunde do kraja meča.

Nije mogao da se seti kompletne završnice meča Jokić, sumirao je da je Šej odlučio trojkom i pohvalio ga da je nevjerovatan igrač koji čitavu karijeru pogađa teške šuteve, dok o Luu Dortu nije htio da kaže ni riječ.


U pitanju je Kanađanin koji ga je prije deset dana sapleo namjerno i doveo je do opšteg sukoba na parketu, da bi na današnjem meču ponovo napravio nesportsku. Tokom postavljanja bloka, udario je laktom Jokića, zbog čega je srpski košarkaš pao i uhvatio se za lice, čime je njihov sukob nastavljen.

"Dobro mi je nos", rekao je nevoljno Jokić kad je upitan za udarac koji je dobio, a još više ga je iznerviralo pitanje da li je Dort htio "kavgu" sa njim: "Ne, ne mislim da je nešto htio".


Tražili su mediji priču i pitali se da li je ovo nastavak sukoba, a Jokić je odbrusio: "Završeno je to još od prošlog puta".

Nije imao volje da bilo koga kritikuje niti mu daje na važnosti poslije meča, radije je želio da hvali Šeja Gildžes-Aleksandera koji je prestigao rekord Vilta Čemberlena sa 126 uzastopnih utakmica sa 20 i više poena: "Ne znam da li ljudi znaju koliko je to teško, ma da na 10 utakmica postigneš po 20 poena, a ne 126. On je nevjerovatan igrač i privilegija igrati protiv njega", zaključio je tom prilikom Somborac.

Jokić protiv Oklahome
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

NBA rezultati 10. mart

  • Klivlend - Filadelfija 115:101
  • Bruklin - Memfis 126:115
  • Oklahoma - Denver 129:126
  • Juta - Golden Stejt 119-116
  • L.A. Klipers - Njujork 126:118

Nikola Jokić NBA liga

