Šampionka Indijan Velsa ispala pa napravila haos! Ruskinja bacila reket i psovala: “J… se svi”!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Tinejdžerka iz Rusije Mira Andrejeva teško je podnijela eliminaciju sa Indijan Velsa.

Mira Andrejeva napravila incident poslije poraza na Indijan Velsu Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Prošlogodišnja osvajačica Indijan Velsa Mira Andrejeva eliminisana je u trećem kolu od Katerine Sinijakova.

Čehinja je slavila rezultatom 4:6, 7:6(5), 6:3, a osamnaestogodišnja Ruskinja napravila je haos nakon što je bilo jasno da neće moći da odbrani titulu.

Andrejeva je nakon pretrpljenog poraza podivljala, bacila je reket i psovala “j… se svi, j… se svi”.

Nakon ovog ispada ruska tinejdžerka je shvatila da je najblaže rečeno pretjerala.

“Ne ponosim se kako sam reagovala. Nisam ponosna kako je to završilo na kraju. To su stvari ne kojima moram da poradim vrlo brzo. Ne znam… Ne u budućnosti, već kada god budem imala priliku”, poručila je Andrejeva na konferenciji za novinare nakon meča.

Ruskinja je prošle godine osim Indijan Velsa osvojila i turnir u Dubaiju. Na grend slemovima najveći uspjeh joj je polufinale Rolan Garosa 2024.

Mira Andrejeva Tenis Indijan Vels

