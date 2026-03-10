"Upravo su mi rekli da igram s Novakom": Džek Drejper je ovo morao da kaže cijeloj Britaniji

Talentovani teniser iz Velike Britanije Džek Drejper pun poštovanja prema Novaku Đokoviću, svom narednom rivalu na Indijan Velsu.

Novak Đoković se namučio za plasman u četvrto kolo Indijan Velsa protiv Aleksandra Kovačevića, a tamo će ga čekati još veći izazov u vidu Džeka Drejpera. Britanski teniser, koji je tokom prošle godine čak bio i ispred Noleta na ATP listi, nastavio je da igra odlično na Indijan Velsu na kome je inače branilac titule.

Rutinski je Drejper pobijedio Serundola 6:1, 7:5 i tako je zakazao duel sa Đokovićem, a novinarka britanskog "Skaj Sportsa" upitala ga je poslije meča da li zna ko ga čeka u četvrtoj rundi.

"Upravo su mi rekli za Novaka...", rekao je Džek Drejper koji je potom cijeloj Britaniji objasnio kakav je to izazov.

"Ja ga gledam još od kada sam dječak, Novak Đoković je najveći svih vremena. Pokazao je godinama da je najveći šampion svih vremena, znaš da će biti težak izazov, da će igrati nevjerovatan tenis i da ću ipak morati da podignem nivo svoje igre", naglasio je Britanac iza kojih je teških osam mjeseci.

Imao je Drejper ozbiljnu povredu zbog koje je operisan, dugo je bio van terena, a mučio se s formom od tada i ovo mu je prvi put još od Kvinsa prošle godine da je na istom turniru dobio dva meča.

"Da, dugo je prošlo, morao sam da prihvatim da će to biti povreda koja ostavlja posljedice, drago mi je što sam se vratio i ponovo mogu da igram. Zahvalan sam kako igram", naglasio je Drejper koji je u ovom trenutku 14. na ATP listi i koji zna da može mnogo bodova da izgubi na Indijan Velsu.

Za sada organizatori još nisu saopštili termin meča, ali pretpostavlja se da bi mogao da bude u noći između srede i četvrtka, u nešto kasnijem terminu nego što smo do sada gledali Novaka Đokovića - koji takođe igra i dubl.