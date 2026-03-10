logo
Kakva senzacija Đokovića i Cicipasa: Izbacili najbolji dubl svijeta

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Nevjerovatan rezultat za Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa u dublu na Indijan Velsu.

Đoković i Cicipas izbacili Arevala i Pavića Izvor: Printscreen/Twitter/Tennis TV

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pošteno se namučio da prođe u četvrto kolo singla na Indijan Velsu, dok je čini se daleko više uživao u dublu u tandemu sa Stefanosom Cicipasom. Njih dvojica su napravila senzaciju na startu turnira u parovima pošto su bili bolji od od tandema Arevalo - Pavić 6:3, 6:2.

Na terenu nisu proveli ni sat vremena, preciznije srpsko-grčkom paru trebalo je samo 54 minuta da bude bolji od tenisera iz Salvadora i Hrvatske, čime su pokazali da od njih na ovom turniru ipak možemo da očekujemo i napad na titulu.


Mate Pavić je inače nekada najbolji dubl igrač svijeta, ovaj Hrvat osvojio je čak četiri grend slema u muškim parovima, još tri u miksu, dok ima i zlato sa Olimpijskih igara u Tokiju. Arevalo je nešto poslije njega došao do prvog mesta na ATP listi u dublu, a trenutno je treći igrač planete.

U prvom setu, koji su rutinski riješili u svoju korist, Đoković i Cicipas su s jednim brejkom slavili za 26 minuta, a onda u drugom sa dva za dva minuta više - pošto su Arevalo i Pavić pružili otpor i bili blizu i da oni uzvrate "ribrejkovima".

U drugom kolu dubla Đoković i Cicipas će igrati protiv Vašeroa i Rinderneša, a vidjećemo koliko će mu to biti prioritet pošto je sad pred njim ipak meč četvrte runde singla protiv Džejka Drejpera, branioca titule. Za to će mu biti potreban potpuni fokus i snaga.

