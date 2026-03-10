logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić dao 9 poena za 60 sekundi, pa "hladan tuš": Pogledajte kraj najluđeg meča sezone u NBA

Jokić dao 9 poena za 60 sekundi, pa "hladan tuš": Pogledajte kraj najluđeg meča sezone u NBA

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatno šta se sve dogodilo na meču Oklahome i Denvera koji na kraju Nikola Jokić nije riješio ni sa 9 poena za 60 sekundi, pošto je Šej Gildžes-Aleksander pogodio za pobjedu.

Nikola Jokić dao 9 poena za 60 sekundi ali Denver nije pobijedio Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Oklahoma je pobijedila Denver 129:126 trojkom nevjerovatnog Šeja Gildžesa-Aleksandera na dvije sekunde do kraja meča, a prije toga zaista smo uživali u fantastičnoj utakmici koju je obeležio još jedan fizički nasrtaj na Nikolu Jokića koga je Lu Dort ovoga puta udario laktom.

Nije to pokvarilo spektakl koji smo gledali, pošto je zaista bilo izuzetno napeto u posljednja dva minuta u koja je Oklahoma ušla sa prednošću od osam razlike. Jokić je postigao devet poena za 60 sekundi i bio je nadomak produžetka, ali je Kanađanin pokazao da je zaista vrhunski igrač - pošto je došao do teškog pogotka za tri poena, spriječivši tako produžetke protiv odličnog tima Nagetsa.

Denver - Oklahoma
Izvor: Youtube/NBA

Jokićeva serija počela je inače slobodnim bacanjem nakon nesportske lične Dorta, pa je pogodio trojku, pa dvojku za 122:123, da bi zatim na devet sekundi do kraja još jednom ubacio trojku - uz faul nad Marejem kojim je Denver izjednačio.

Na kraju, ni to nije bilo dovoljno za pobjedu protiv Oklahome. 

Kako je odigrao Jokić?

Jokić protiv Oklahome
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić je susret završio sa 32 poena (12/19 iz igre), 14 skokova i 13 asistencija, kao i jednom blokadom. Uz njega je zaista odličan bio Tim Hardavej sa 28, povratnik Aron Gordon je ubacio 23, a Džamal Marej još 21 poen, uz slabe procente šuta, koje će morati da pronađe pred plej-of.

Što se tiče Oklahome, Šej Gildžes-Aleksander je ubacio 35 poena, imao je 15 asistencija i devet skokova, pa je tako izjednačio rekord Vilta Čemberlena sa 125 mečeva u nizu sa minimum 20 poena.

NBA rezultati 10. mart

  • Klivlend - Filadelfija 115:101
  • Bruklin - Memfis 126:115
  • Oklahoma - Denver 129:126
  • Juta - Golden Stejt 119-116
  • L.A. Klipers - Njujork 126:118

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC