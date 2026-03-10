logo
Jokiću podmetnuo nogu, pa ga udario laktom: Sramota šta radi najprljaviji igrač u NBA

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Pogledajte novi skandal na utakmici i namjerno udaranje Nikole Jokića laktom u lice.

Lu Dort udario Nikolu Jokića u lice Izvor: Twitter/@TheHoopCentral/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je nadomak senzacionalne pobjede Denvera na gostovanju Oklahomi, međutim nakon što je Somborac postigao četiri poena u jednom napadu za izjednačenje, uzvratio mu je Šej Gildžes-Aleksander i trojkom na dvije sekunde do kraja donio je pobjedu Tanderima - 129:126.

Gledali smo zaista sjajan meč sa spektakularnom završnicom, a nažalost i ovoga puta u duelu Oklahome i Denvera vidjeli smo nesportski potez Lua Dorta koji je opet udario Nikolu Jokića.


Prije nekoliko dana mu je podmetnuo nogu, dok je ovoga puta "isturio lakat" dok je postavljao blok, tako da je Jokić pao na parket i uhvatio se za lice, dok se Kanađanin pravio da se ništa nije dogodilo. Srećom, postoje usporeni snimci i sudije su brzo i lako mogle da utvrde da se radi o nesportskom potezu.


Izgleda da ovo nije dovoljno i NBA liga će morati da pronađe druge načine da zaštiti Nikolu Jokića od igrača poput Lua Dorta koji ne prezaju ni od čega, samo da vas zaustave - pa makar i po cijenu namjernog povređivanja.


Nije ovaj potez doduše mnogo poremetio Nikolu Jokića koji je susret završio sa 32 poena (12/19 iz igre), 14 skokova i 13 asistencija, kao i jednom blokadom. Uz njega je zaista odličan bio Tim Hardavej sa 28, povratnik Aron Gordon je ubacio 23, a Džamal Marej još 21 poen, uz slabe procente šuta.

Što se tiče Oklahome, Šej Gildžes-Aleksander je ubacio 35 poena, imao je 15 asistencija i devet skokova, pa je tako izjednačio rekord Vilta Čemberlena sa 125 mečeva u nizu sa minimum 20 poena.

Uz njega je vrhunski meč odigrao centar Džejlin Vilijams sa 29 poena i 12 skokova, a Adžej Mičel je dodao 24.

NBA rezultati 10. mart

  • Klivlend - Filadelfija 115:101
  • Bruklin - Memfis 126:115
  • Oklahoma - Denver 129:126
  • Juta - Golden Stejt 119-116
  • L.A. Klipers - Njujork 126:118

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga

