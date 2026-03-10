Jokiću podmetnuo nogu, pa ga udario laktom: Sramota šta radi najprljaviji igrač u NBA

Pogledajte novi skandal na utakmici i namjerno udaranje Nikole Jokića laktom u lice.

Izvor: Twitter/@TheHoopCentral/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je nadomak senzacionalne pobjede Denvera na gostovanju Oklahomi, međutim nakon što je Somborac postigao četiri poena u jednom napadu za izjednačenje, uzvratio mu je Šej Gildžes-Aleksander i trojkom na dvije sekunde do kraja donio je pobjedu Tanderima - 129:126.

Gledali smo zaista sjajan meč sa spektakularnom završnicom, a nažalost i ovoga puta u duelu Oklahome i Denvera vidjeli smo nesportski potez Lua Dorta koji je opet udario Nikolu Jokića.

This is hilarious.



OKC announcer: “Are you kidding me… He didn’t even get hit in the face! Take a look at this folks, I gotta show it to ya.”



**replay shows Dort elbowing Jokic in the face**



— silence —pic.twitter.com/vXZQHIqZYB — CJ Vogel (@CJVogel_OTF)March 10, 2026



Prije nekoliko dana mu je podmetnuo nogu, dok je ovoga puta "isturio lakat" dok je postavljao blok, tako da je Jokić pao na parket i uhvatio se za lice, dok se Kanađanin pravio da se ništa nije dogodilo. Srećom, postoje usporeni snimci i sudije su brzo i lako mogle da utvrde da se radi o nesportskom potezu.

Lu Dort was assessed a Flagrant Foul on this play with Jokic.



pic.twitter.com/aKzZhbS0sK — Hoop Central (@TheHoopCentral)March 10, 2026



Izgleda da ovo nije dovoljno i NBA liga će morati da pronađe druge načine da zaštiti Nikolu Jokića od igrača poput Lua Dorta koji ne prezaju ni od čega, samo da vas zaustave - pa makar i po cijenu namjernog povređivanja.

For the 2nd time in 10 days, Lu Dort commits a flagrant foul on the former MVP.pic.twitter.com/3wRRm0I1gd — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC)March 10, 2026



Nije ovaj potez doduše mnogo poremetio Nikolu Jokića koji je susret završio sa 32 poena (12/19 iz igre), 14 skokova i 13 asistencija, kao i jednom blokadom. Uz njega je zaista odličan bio Tim Hardavej sa 28, povratnik Aron Gordon je ubacio 23, a Džamal Marej još 21 poen, uz slabe procente šuta.

Što se tiče Oklahome, Šej Gildžes-Aleksander je ubacio 35 poena, imao je 15 asistencija i devet skokova, pa je tako izjednačio rekord Vilta Čemberlena sa 125 mečeva u nizu sa minimum 20 poena.

Uz njega je vrhunski meč odigrao centar Džejlin Vilijams sa 29 poena i 12 skokova, a Adžej Mičel je dodao 24.

