"Nije bio penal za Zvezdu u Lučanima": Domeniko Mesina se oglasio zbog sporne odluke

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda savladala Mladost u Lučanima, ali je drugi gol na meču postigla nakon penala koji nije trebalo dosuditi.

Nije trebalo da bude penal za Zvezdu Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je pobijedila Mladost u Lučanima (4:1), a drugi gol na utakmici gosti iz Beograda postigli su sa bijele tačke. Glavni arbitar meča dosudio je penal, koji je realizovao Aleksandar Katai - ali je to bila pogrešna odluka sudije, ističe predsjednik sudijske komisije FSS Domeniko Mesina, nekadašnji arbitar.

"Nakon centaršuta lopta pogađa igrača odbrane u ruku, koja se nalazi u prirodnom položaju pored tijela, a igrač pokušava da skloni ruku. Nema dodatnog pokreta ruke ka lopti, niti bilo kog drugog elementa koji bi položaj ruke igrača odbrane činio kažnjivim. VAR sudija je trebalo da interveniše kako bi preporučio sudiji OFR – pregled snimka s ciljem donošenja ispravne odluke", stoji u objašnjenu na sajtu FSS-a.

Prvi gol Aleksandra Kataija u Lučanima.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Domeniko Mesina FK Mladost Lučani Superliga Srbije

