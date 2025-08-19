Tuga i suze na Marakani, na oproštaju od Den Tane: Terzić održao emotivan govor i otkrio kako mu je pomogao

Na Marakani je održana komemoracija povodom smrti Den Tane i mnogi su došli da se oproste od njega. Bili su tu porodica, prijatelji, bivši fudbaleri, funkcioneri...

Na "Marakani" održana je komemoracija Dobrivoja Tanasijevića - Den Tane. Preminuo je poslije borbe sa teškom bolešću u 90. godini i tim povodom je na stadionu Crvene zvezde održana komemoracija kojoj su prisustvovali članovi njegove porodice, prijatelji i čelnici kluba.

Den Tana je bio na čelu Crvene zvezde, prvo je bio vršilac dužnosti predsjednika od 2. septembra 2008. godine, pa je onda 13. novembra postao i zvanično predsjednik kluba i na toj funkciji je bio do 23. aprila 2009. godine.

"Bio je istaknuti sportski radnik i patriota, uvijek poštovan i cijenjen širom svijeta. Tokom devedesetih godina priključio se radu Fudbalskog saveza Jugoslavije, a sve sa ciljem da se ostvare što bolji rezultati na kontinentalnom i Svjetskom prvenstvu. Obavljao je funkciju predsjednika Crvene zvezde, kao vršilac dužnosti, od 2. septembra 2008. godine, a potom je bio prvi čovjek kluba zvanično od novembra 2008. godine, pa do 23. aprila 2009. godine. FK Crvena zvezda izražava duboko i iskreno saučešće porodici Tanasijević", piše u oproštaju kluba od svog nekadašnjeg predsjednika.

Na komemoraciji su mu odali počast, a među govornicima na bini bili su Boško Đurovski i Zvezdan Terzić, dok su prisutni bili i mnogi bivši fudbaleri i funkcioneri poput Vladimira Petrovića Pižona, Gordana Petrića, Ranka Stojića, Nikole Lazetića, Branka Radujka, Dragana Džajića i mnogih drugih...

Šta je Terzić rekao o Den Tani?

U ime Crvene zvezde od Den Tane se oprostio generalni direktor Zvezdan Terzić koji je održao govor pred okupljenima.

"Stojimo ovdje sa tugom u srcu, ali i sa ponosom zato što smo živjeli u vremenu jednog posebnog čovjeka - Dobrivoja Tanasijevića. Čovjeka koji je svojim životom pokazao da ljubav prema svom klubu i narodu može da traje zauvijek, bez obzira na daljinu i godine. Za Zvezdu je bio vezan cijelog života, od kada je bio dječak, pa do posljednjeg dana kao vjerni navijač. Bio je naš ambasador u svijetu, prijatelj, čovjek koji je uvijek znao da pronađe riječi podrške, inspiracije i ohrabrenja. Bio je nemirnog duha, želio je više. Putevi su ga kao tinejdžera odveli u daleki svijet. U svijet filma, pozorišta, umjetnosti i svjetskog fudbala. Otišao je kao mali Dobrivoje, vratio se kao veliki Den Tana. To je još jedan dokaz da put uspjeha može da vodi i od Ibarske magistrale, do Sanset bulevara. Njegov živog ličio je na roman u kom se spajaju sport, film i biznis. Od Beograda do Holivuda, svuda je ostavio trag", rekao je Terzić.

Istakao je i da bi o njegovom životu jednog dana mogao da se snimi i film.

"Bio je vlasnik Brentforda, vlasnik najboljeg restorana u Holivudu, član američke filmske akademije za dodjelu Oskara, predsjednik Zvezde. Glumac, a svjetski čovjek, njegova životna priča zaslužuje holivudski film. Ipak, glavnu ulogu odigrao je sa svojim divnim damama. Sa prvom suprugom Andreom, ćerkama Gabrijelom i Katerinom i na kraju sa Biljanom, suprugom koja ga je držala pod ruku do sudnjeg dana. Njegov život obilježila je i ljubav prema Srbiji. Dokazao je to kada se vratio teških devedesetih godina i svojim autoritetom i ugledom je pomogao da se slika o Srbiji promeni. Bio je uključen i u rad FSS, predsjednik naše međunarodne komisije. Bio je moj saradnik kada sam bio predsjednik FSS, svojim ličnim kontaktima mi je otvorio sva vrata i u FIFA i UEFA, širom Evrpoe i Amerike. Bio mi je iskreni prijatelj, džentlmen koji je nesebično pomagao ljudima. Uvijek je dijelio i davao", zaključio je Terzić.