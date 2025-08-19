Crvena zvezda dočekuje Pafos u prvom meču posljednjeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Dobra vijest za Vladana Milojevića je povratak Mirka Ivanića u tim.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda nalazi se na korak do učešća u grupnoj fazi Lige šampiona. Da bi u tome uspela moraće da pređe prepreku sa Kipra - ekipu Pafosa. Prvi od dva meča igra se na "Marakani", dok je revanš na Kipru 26. avgusta. Početak oba meča zakazan je za isti termin, od 21 čas po našem vremenu.

"Pafos je ekipa koju dobro poznajem jer sam bio trener na Kipru kada su oni rasli kao ekipa. Dobra ekipa, ozbiljna. Posljednjih godina su osvojili Kup Kipra i prvenstvo. Dominantna su ekipa, razbili su grupu timova koji su bili favoriti u kiparskom prvenstvu. Trener im je iskusan, Karsedo je bio pomoćnik Emeriju. Imaju strpljenja, on je dugo tu. Očekuje nas izuzetno teška utakmica. Izbacili su jako dobru ekipu Makabija, pa jako dobru ekipu Dinamo Kijeva. Pafos je jako brz, igraju atipično, sa mnogo iskusnih stranaca. Biće zanimljiva utakmica, vidjećete šta smo spremili", rekao je Milojević u najavi meča.

Važnu ulogu u svemu mogli bi da imaju i navijači i očekuje se da će da daju "vjetar u leđa" na stadionu "Rajko Mitić". Vlada veliko interesovanje.

Gdje je prenos?

Vidi opis Crvena zvezda na korak do Lige šampiona: Sve o meču sa Pafosom, gdje je prenos i ko je u Milojevićevih 11 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Utakmica počinje u 21 čas na stadionu "Rajko Mitić". Prenos utakmice biće na RTS 1, kao i na Areni sport Premium 1.

Takođe, tekstualni prenos utakmice možete da pratite i na MONDU.

Ko je u startnih 11?

Ko će da se nađe u startnih 11 Crvene zvezde? Milojević ima nekoliko dilema, svakako najveći problemi su nastali zbog suspenzija Rodrigaa i Krunića i zato mora da kombinuje. Očekuje se i da će Mirko Ivanić da bude spreman, iako je trener srpskog šampiona to pokušao da sakrije na konferenciji za medije.

Očekuje se da će Zvezda da izađe na teren u sljedećem sastavu: Mateuš - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizijan - Bađo, Elšnik - Babika, Ivanić, Olajinka - Endiaje.

Koliko će Zvezda zaraditi ako uđe u LŠ?

Vidi opis Crvena zvezda na korak do Lige šampiona: Sve o meču sa Pafosom, gdje je prenos i ko je u Milojevićevih 11 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ukoliko Crvena zvezda uspije da prođe kiparski Pafos inkasiraće oko 25 miliona evra, tačnije 25.056.evra. Pored 18,62 miliona evra, koliko donosi plasman u elitno takmičenje, tu su i bonusi koji se tiču TV prava i UEFA koeficijenata. Sve to donijelo bi dodatna sredstva na "Marakanu".

Svakako je to još jedan dodatni motiv za igrače i sve u Zvezdi pred dvomeč sa kiparskim timom.