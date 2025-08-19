"Vidio sam im strah u očima, znao sam da ćemo pobijediti": Ivanić otkrio kako Zvezda ulazi u Ligu šampiona

Mirko Ivanić tvrdi da je znao da će Zvezda igrati Ligu šampiona, kada je vidio da su fudbaleri Bode Glimta uplašeni.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u plej-ofu za Ligu šampiona igraju protiv kiparskog Pafosa, a u startnoj postavi biće mjesta i za kapitena Mirka Ivanića koji je posljednjih nekoliko mečeva propustio zbog povrede. Očekuje se da Ivanić zaigra iza napadača i da sa tog mjesta bude jedan od najjačih aduta Vladana Milojevića, pored kojeg je sjedio na konferenciji dan pred utakmicu.

Tokom najave beogradskog meča protiv Kiprana, Mirko Ivanić je istakao u prvi plan rečenice koje bi na umu morao da ima svaki navijač koji dolazi na stadion. Po njegovim riječima, plasman u Ligu šampiona prošle sezone nije ni dovodio u pitanje kada je vidio strah na licima fudbalera Bode/Glimta, koji su ostali zatečeni atmosferom u Beogradu.

"Mogu da se vratim na prošlogodišnji plej-of, kad smo igrali protiv Bodea. Tad sam u tunelu znao da ćemo proći, da ćemo ih pobijediti, jer sam vidio strah u njihovim očima. To je samo jedna velika pomoć od strane naših navijača koja nam mnogo olakšava i mnogo nam znači. Onaj glavni dio moramo da odradimo mi - uz njihovu pomoć, naš kvalitet i našu pripremu za ovu utakmicu", rekao je Mirko Ivanić.

Ivanić je na konferenciji za medije potvrdio da je spreman za meč, što znači da će sa kapitenskom trakom oko ruke povesti ekipu u novu borbu za Ligu šampiona. Svjestan je da će ovo biti najteži letnji ispit za Crvenu zvezdu, ali vjeruje da njegovi saigrači mogu da naprave dobar rezultat.

"Biću spreman za utakmicu. Što se tiče utakmice, nema šta. Mi smo prošli ekipu sa Gibraltara i tad sam rekao da ne treba da letimo u vazduh, da smo odradili posao. Naišli smo na još težeg protivnika, Leh. Šampiona Poljske, iz jakog i izjednačenog prvenstva. Za mnoge je jdelovalo rutinski, ali mi sami znamo koliko smo se spremali za taj dvomeč. Stvarno smo odigrali na vrhunskom nivou. Sad dolazimo do tog finala. Očekuje nas najteža utakmica do sada, u to sam ubijeđen. Vjerujem da možemo, do sada smo pokazivali da smo u najvažnijim utakmicama najspremniji i najkoncentrisaniji.Stvarno vjerujem u ovu ekipu i jedva čekam da počne", rekao je Ivanić.

Svjestan je Ivanić da se dvomeč ne završava u Beogradu.

"Mi ćemo se potruditi. Ne možemo da znamo kakav će rezultat biti, postoji revanš utakmica. Pokazali smo da i u gostima igramo kvalitetno ove sezone. Svakako, mislim da neće biti riješeno, očekuje nas i revanš. Uz Božiju pomoć, daće Bog da sve bude kako treba", rekao je Mirko Ivanić.

