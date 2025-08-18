Ovo je tim Crvene zvezde za Pafos: Milojević vraća Ivanića, a jednom čovjeku neizmjerno vjeruje

Crvena zvezda će silom prilika praviti izmjene za Pafos, jer na dvojicu standardnih igrača ne računa, a još dvojica su povrijeđeni.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraju protiv kiparskog Pafosa, a prvi meč u plej-ofu na programu je u utorak uveče. Crveno-bijeli će dočekati Kiprane na stadionu "Rajko Mitić", a Vladan Milojević će zbog složene kadrovske situacije imati nekoliko problema pri sastavljanju tima.

Zna se da na teren neće moći brazilski štoper Rodrigao, koji je dobio direktan crveni karton na prethodnom meču, kao ni vezni fudbaler Rade Krunić koji je na prethodnom meču bio kapiten Zvezde. On je sakupio žute kartone i mora da pauzira jedan meč, što je dodatna glavobolja za Milojevića. takođe, van tima će ostati Nemanja Radonjić i Marko Arnautović jer još nisu dovoljno oporavljeni.

To znači da će Vladan Milojević morati da improvizuje i da smišlja nešto novo. Do sada je često u takvim situacijama uspijevao da pronađe prava rješenja, pa su junaci Zvezdinih evropskih uspjeha postajali Abraham Frimpong, Slavoljub Srnić, Nemanja Milić i drugi momci koji su iz drugog plana čekali svoju šansu da zablistaju. Ovog puta će biti nešto drugačije, jer će se najviše očekivati od dvojice najboljih u timu - kapitena Mirka Ivanića i jedinog koji će biti istureniji od njega, Šerifa Endiajea. Ali, da krenemo redom.

Među stativama će ponovo biti brazilski golman Mateuš, koji je tokom dvomeča protiv Leha iz Poznanja pokazao svoj kvalitet. Bio je miran i siguran, ulivao samopouzdanje ostatku tima i komandovao odbranom koja je veoma dobro funkcionisala ispred njega. Ovog puta će ona biti nešto drugačija. Seol Jung Vu igraće desno, Nair Tiknizjan lijevo, a na štoperskoj poziciji pored Miloša Veljkovića zaigraće Veljko Milosavljević - momak koji bi trebalo da bude naredna rekordna prodaja Zvezde, možda čak i u Premijer ligu.

Starosjediocu Timiju Maksu Elšniku, kojeg će roditelji gledati sa tribina, u veznom redu će se priključiti Mahmudu Bađo, novajlija koji će imati veliku premijeru na evropskoj sceni. Od njega se očekuje da prekine sve opasne napade Pafosa, potpuno umrtvi njihovu tranziciju i osvoji loptu kako bi Zvezda započinjala svoje akcije.

Na desnom krilu će ponovo zaigrati Šavi Babika čija brzina mora da bude adut Zvezde, dok će se lijevo naći Piter Olajinka. Oko njega je su najčešće znaci pitanja jer publika povremeno bude nezadovoljna njegovim napadačkim doprinosom, ali... Nigerijac ima kvalitete koje Vladan Milojević izuzetno cijeni, pa ćemo ga ponovo vidjeti u startnoj postavi iako je i Bruno Duarte bio sasvim ozbiljno razmatran kao jedan od 11 fudbalera na početku meča. Mjesto na kojem je on igrao do sada zauzeće Mirko Ivanić, dok će Šerif Endiaje ostati u napadu.

Dakle, da rezimiramo, očekivano je da Crvena zvezda nastupi u sastavu: Mateuš - Seol, Milosavljević, Veljković, Tiknizjan - Bađo, Elšnik - Babika, Ivanić, Olajinka - Endiaje.