"Na njih dvojicu ne računamo protiv Pafosa": Vladan Milojević otkrio još problema u Zvezdi

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević otkrio da Nemanja Radonjić i Marko Arnautović ne igraju protiv Pafosa.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv kiparskog Pafosa, ali na meču koji se u utorak uveče igra u Beogradu Vladan Milojević neće imati na raspolaganju sve igrače koje trenira. Pored suspendovanih štopera Rodrigaa i veznog fudbalera Radeta Krunića, odustvovaće i dvojica ofanzivaca.

Po riječima trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, i dalje su nedovoljno oporavljeni krilni fudbaler Nemanja Radonjić i napadač Marko arnautović. Njih dvojica, po svemu sudeći, neće igrati za Crvenu zvezdu u prvom meču protiv Pafosa, što znači da bismo na terenu mogli da ih vidimo tek narednog utorka u revanšu!

"Voleo bih da imam sve igrače na raspolaganju, imam problem sa suspenzijom na to ne možemo da utičemo. Računam na sve ostale igrače. Odradiće svoj dio posla. U fazi rehabilitacije su Radonjić i Arnautović, vjerovatno nećemo računati na njih za sutrašnju utakmicu", istakao je trener Crvene zvezde Vladan Milojević na konferenciji za medije.

Podsjećamo, Marko Arnautović je stigao kao najzvučnije letnje pojačanje u Crvenu zvezdu, ali do sada nije proveo mnogo vremena na terenu. Odigrao je samo dvije utakmice i na njima nastupao tek 29 minuta. Na revanš meču protiv Linkolna u Beogradu odigrao je 17 minuta, dok je protiv Leha u Poznanju igrao 12 minuta.

Sa druge strane, Nemanja Radonjić je ove sezone odigrao četiri meča - po dva u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Superligi Srbije. Ni on nije imao preveliku minutažu. Nosio je crveno-bijeli dres 48 minuta na međunarodnim mečevima i još 97 minuta u domaćem prvenstvu.

