Da li će David Luiz igrati protiv Crvene zvezde?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Na mečevima plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona David Luiz je trebalo da bude u centru pažnje, zbog debija za Pafos.

da li ce david luiz igrati protiv crvene zvezde Izvor: AGIF / ddp USA / Profimedia

Crvena zvezda se priprema za Pafos i dvomeč koji je posljednji pred grupnu fazu Lige šampiona, a na putu ka elitnom takmičenju evropskih klubova izgleda da ipak neće biti najvećeg pojačanja kiparskog tima. Nekadašnji fudbaler Čelsija i Arsenala, iskusni brazilski štoper David Luiz (38), neće igrati za u plej-ofu!

Po informacijama kiparskih medija, legendarni defanzivac još nije u potpunosti spreman i tek hvata ritam u kojem su njegovi novi saigrači. Lokalni mediji prenijeli su čak i fotografije sa aerodroma na kojima se ne vidi da je David Luiz dio tima koji putuje za Beograd, iako u klubu uvjeravaju da je sve u redu.

"Nije bilo promjena na spisku. Kako stvari stoje, David Luiz neće biti prijavljen za ove mečeve, ali mislim da njegov debi neće kasniti. Fudbaler trenira normalno", istakao je portparol Pafosa Hristoforos Mateu lokalnim medijima. Tu je jasno povućena granica, pa sada znamo da Davida nećemo vidjeti u Beogradu u utorak uveče.

Nedavno je o Brazilcu govorio i njegov novi trener Karlos Karsedo, koji je nagovijestio da Davida Luiza možda neće biti na terenu u plej-ofu za Ligu šampiona. "U narednim danima ćemo odlučiti da li će se naći na spisku za plej-of. Potrebno mu je još nekoliko treninga da bi dostigao željeni nivo forme. Priključio se ekipi tek prije nedjelju dana, a po dolasku je imao problema sa povredom, koju je u međuvremenu sanirao. Pregledaćemo situaciju i donijeti konačnu odluku", rekao je Španac, a očigledno je Pafos odlučio da ne rizikuje.

To znači da će Karsedo u Beogradu moći da računa na samo trojicu štopera. U konkurenciji za tim biće Holanđanin porijeklom iz Gane David Lukasen (30), zatim Španac David Goldar (30) i na kraju Brazilac Pedrao (21) koji je na pozajmici iz Kruzeira. Lukasen i Goldar odigrali su svih 180 minuta u dvomeču protiv Dinama iz Kijeva.

koreografija navijača Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

David Luiz fudbal Pafos FK Crvena zvezda

