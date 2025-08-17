logo
"Već smo prodali više od pola stadiona": Crvena zvezda će na punoj Marakani sačekati Pafos!

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda se priprema za meč protiv Pafosa, u plej-ofu za Ligu šampiona.

Crvena zvezda Pafos već prodato pola stadiona Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u plej-ofu za Ligu šampiona igrati protiv Pafosa sa Kipra. Karte su već u prodaji, a igračima i treneru Vladanu Milojeviću potrebna je podrška sa tribina. Iako djeluje da je dio zvezdaške javnosti već sada ubijeđen u prolaz, odnosno ulazak u Ligu šampiona, najbolji tim Kipra nije ekipa protiv koje mogu unaprijed da se upišu pobjede.

Takvog je stava i operativni direktor kluba Marko Petrović, koji se nada trećem uzastopnom plasmanu u Ligu šampiona. On se, kao i svi navijači Zvezde, nada velikoj evropskoj pobjedi pred punim tribinama u utorak uveče, na prvom meču plej-of runde kvalifikacija.

"Nadamo se da ćemo gledati Crvene zvezdu peti put u posljednjih devet godina i treći put uzastopno u Ligi šampiona. To je cilj Crvene zvezde.Klub je mnogo porastao u prethodnih 11 godina. Imamo spreman tim i nadamo se jednoj velikoj evropskoj pobedi u utorak veče", rekao je operativni direktor Crvene zvezde Marko Petrović.

Po njegovim riječima, kiparski šampion je tim koji se ne smije potcijeniti.

"Pafos je klub u rastu. Izbacili su do sada prvaka Izraela, Makabi iz Tel Aviva, prvaka Ukrajine Dinamo iz Kijeva i jako su spremna ekipa, sa dosta internacionalnih igrača, prije svega protivnik za respekt. Crvena zvezda je favorit i mi ne bježimo od te uloge favorita. U utorak veče, 19. avgusta od 21 sat očekujemo pun stadion i na kraju utakmice nadamo se slavlju", istakao je Petrović i dodao:

"Mnogo nam znači podrška naših navijača. Crvena zvezda jeste ekipa koja u velikoj mjeri koristi prednost domaćeg terena i 50 hiljada navijača koji uvijek nose naše igrače. Već se traži karta više, prodali smo više od polovine stadiona. Pozivam naše navijače da na vrijeme nabave ulaznice, a jedan kontingent ćemo kao i svaki put sačuvati za utorak i naše navijače iz unutrašnjosti".

Podsjećamo, meč između Crvene zvezde i Pafosa igra se u utorak (21:00), dok je revanš zakazan za 26. avgust. Narednog utorka znaćemo ko je izborio plasman u grupnu fazu Lige šampiona, odnosno čak osam utakmica protiv najboljih evropskih timova, u formatu koji je premijerno predstavljen prethodne sezone i u kojem je Zvezda već učestvovala.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Pafos Liga šampiona

