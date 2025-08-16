Aleksandar Katai redom "ruši" legende Crvene zvezde: Dvojicu prestigao u Lučanima, sad cilja Duleta i Džaju

Aleksandar Katai je četvrti najbolji strijelac u istoriji Zvezde, a realnost je da će karijeru završiti na drugom mjestu - čak ispred Dragana Džajića!

Fudbaleri Crvene zvezde u petom kolu Superlige Srbije savladali su Mladost iz Lučana (4:1), a kapiten Aleksandar Katai obilježio je derbi meč ove runde sa tri postignuta pogotka. U razmaku od samo osam minuta "Magiko" je het-trikom riješio pitanje pobjednika na neugodnom gostovanju, a njegovi golovi ispisivali su nove stranice klupske istorije.

Katai je pogocima u Lučanima na vječnoj listi najboljih strelaca kluba preskočio legendarne ofanzivce Kostu Tomaševića i Zorana Filipovića, pa je sada četvrti najbolji strijelac u istoriji crveno-bijelih. Ispred njega su Dule Savić na trećem i Dragan Džajić na drugom mjestu, dok je Bora Kostić nedodirljiv i vjerovatno će tu ostati i narednih godina.

Najbolji strelci u istoriji Crvene zvezde:

Bora Kostić - 230 golova

Dragan Džajić - 155 golova

Dušan Savić - 149 golova

Aleksandar Katai - 139 golova

Zoran Filipović - 138 golova

Kosta Tomašević - 137 golova

Vojin Lazarević - 134 gola

Darko Pančev - 116 golova

Rajko Mitić - 109 golova

Mihajlo Pjanović - 92 gola

Sasvim je izvesno da će Aleksandar Katai - najbolji fudbaler kojeg je Milojević trenirao - prestići Duleta Savića i Dragana Džajića, ukoliko crveno-bijeli dres bude nosio i naredne sezone. U teoriji, mogao bi to da uradi i do kraja tek započete takmičarske godine, ali bi za tako nešto morao da bude izuzetno efikasan i još 16 puta zatrese mrežu rivalima.

Kako je krenuo ove sezone, ne bi bilo iznenađenje... Aleksandar Katai je na prva četiri meča u novoj sezoni srpskog fudbala postigao čak šest golova i vodeći je na listi strijelaca. Na meču protiv Javora odigrao je 54 minuta bez učinka, zatim je za pola sata postigao dva gola protiv OFK Beograda, za 58 minuta jedini gol Zvezde protiv TSC-a i na kraju čak tri protiv Mladosti u Lučanima gdje je cijeli meč proveo na terenu.

Najbolju priliku za popravljanje golgeterskog salda Aleksandar Katai će imati baš u domaćem prvenstvu. Sa postignutih 113 golova on je već rekorder Superlige, ispred Milana Bojovića koji je postigao 102 gola, ali je teško očekivati da popravi taj skor. Na trećem mjestu nalazi se Milan Pavkov, ali je on "tek" 78 puta tresao mrežu i za sada ne ugrožava Kataijev rekord. Zapravo, on više mora da razmišlja o Mirku Ivaniću, koji ima samo tri gola manje na svom kontu i uskoro bi mogao da ga nadmaši.

