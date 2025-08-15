logo
Crvena zvezda vratila talentovanog fudbalera: "Zapamtite ime Mihajlo Radović"

Nebojša Šatara
Talentovani napadač vraća se u Crvenu zvezdu nakon perioda koji je proveo u Vojvodini.

fk crvena zvezda dovela mihajla radovica Izvor: Instagram/crvenazvezdafk_os/printscreen

Crvena zvezda je ootpisala ugovor sa jednim od najtalentovanijih srpskih fudbalera - Mihajlom Radovićem! Talentovani napadač vratio se u klub nakon što je blistao u dresu Vojvodine prethodne takmičarske godine i u jednogj sezoni postigao čak 59 pogodaka.

Prije dvije sezone, odnosno u jesenjem dijelu sezone 2023/24 dao 12 golova na devet utakmica za Zvezdu, ali je zatim otišao u Vojvodinu. Sada se vraća na Marakanu, a u Ljutice Bogdana poručuju da je ogroman talenat. Igraće u narednoj sezoni u Kadetskoj ligi Srbije za Grafičar, u konkurenciji starijih dječaka od sebe.

Mihajlo Radović će vjerovatno biti jedan od najvećih projekata Crvene zvezde, a ukoliko se bude razvijao na pravi način veoma brzo bismo mogli da ga vidimo i u prvom timu crveno-bijelih. Primjera radi, momci koji su dvije ili tri godine stariji od njega već su upisali debitantske nastupe, pa bi i on mogao da krene tim putem za nekoliko sezona.

