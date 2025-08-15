"Mislili smo da je Pafos lakši rival, ali nije": Mitar Mrkela zove navijače Zvezde u pomoć

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela pozvao navijače da popune tribine do posljednjeg mjesta.

Crvena zvezda u utorak od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" igra prvi meč plej-of runde kvalifikacija za Ligu šampiona. Na iznenađenje mnogih, protivnik je Pafos, a ne Dinamo Kijev, za koji sportski direktor Mitar Mrkela kaže da je više nego ozbiljan protivnik i da zbog toga ekipa mora da bude spremna.

"Mislili smo u početku da je Pafos lakši protivnik, međutim nije tako. Pafos je ekipa koja je u usponu. Prošle sezone je bila prvi put šampion u kiparskom šampionatu. U startnoj postavi imaju samo dva Kipranina, ostalo su stranci, u cijelom rosteru imaju ukupno četiri Kipranina, tako da su dobro selektirani, dobra ekipa, koja je pokazala u meču protiv Dinama iz Kijeva da je bolja. Pobijedili su dva puta i rezervisali susret sa nama", rekao je Mitar Mrkela.

"Oni imaju veliki broj kvalitetnih igrača. Igraju dobar, dinamičan fudbal i imaju veliki broj talentovanih igrača. Rekao bih da su možda individualno bolji od Leha. Leh je složen i organizovan, a Pafos ima individualno bolje igrače i moraćemo da se pripremimo. Neka istorija nas je naučila da nema rezultata koji sigurno vodi dalje, tako da bi svaka pobjeda bila zadovoljavajuća i dala bi nam veliku šansu da se kvalifikujemo dalje...", zaključio je sportski direktor Zvezde analizu u kiparskom šampionu koji je posljednja prepreka ka grupnoj fazi Lige šampiona.

Takođe, Mitar Mrkela je iskoristio priliku da pozove navijače da popune tribine i da ih bude još više nego protiv Leha.

"Posjeta u trećem kolu kvalifikacija, to je upravo ono što sam rekao, da je zvezdaška javnost prepoznala Crvenu zvezdu, da je prepoznala da u ovom trenutku imamo zaista snažan tim, da imamo tim sa dosta kvalitetnih igrača. Spoj iskustva i mladosti i da idemo da igramo na gol više. Mi smo prošli Leh uz veliku posjetu na Marakani, a moram da kažem da nas sada čeka još zahtjevniji protivnik i da će pomoć publike u toj utakmici biti neophodni. Već je otišlo dosta karata, već je otišlo 15.000 karata, ali će nam na toj utakmici za prolaz na ovom stepenu takmičenju biti potrebna puna Marakana, podrška i energija Marakane, koja je ne jednom bila odlučujući faktor na takvim utakmicama", naglasio je on.