Navijač dao bogatstvo da bi ga Tajson pratio na društvenim mrežama!

Navijač Majka Tajsona platio je čitavo bogatstvo da bi ga legendarni bokser pratio na Instagramu.

Izvor: Denis Makarenko/Shutterstock

Legendarni bokser Majk Tajson popularan je i nakon što su godine njegovog najvećeg uspjeha daleko iza njega. Međutim, uticaj koji je stekao tokom karijere doveo je do toga da je i dalje vrlo prisutan u javnosti, a jedan navijač otišao je i korak dalje kad je platio hiljade dolara kako bi ga Tajson zapratio na Instagramu.

Prema pisanju "Bloody Elbow", nevjerovatna priča dogodila se na aukciji poznate kuće "Goldin Auctions", koja je održana krajem 2025. Jedan od ljubitelja boksa platio je 3.304 dolara, što je nešto više od 2.800 evra, kako bi kupio praćenje na Instagramu od strane legendarnog boksera. Čak šestoro ljudi dalo je ponudu, a ova je bila najviša.

Takođe, navijač će postati 300. osoba koju će Tajson zapratiti na toj društvenoj mreži i tako će ući među poznate ličnosti koje Tajson već prati. Tu su Džo Rogan, Dejna Vajt, Tajson Fjuri, Henri Sejudo.

Ova neobična ponuda samo je jedan od pokazatelja koliko ime Tajsona i danas ima vrijednost. Aukcijska kuća Gouldin nudila je i druge vredne predmete, među kojima je i zvanični ugovor za nezaboravni meč Tajsona protiv Brusa Seldona. Taj dokument, potpisan od strane Tajsona, Dona Kinga, Rorija Haloveja i Džona Hornea, nosi i dodatnu istorijsku težinu, jer je upravo ta borba bila posljednji događaj kojem je prisustvovao čuveni reper Tupak prije tragične smrti.

I dok pratimo ovaj bizarni događaj, Tajson se priprema za povratak u ring. I mada je već odradio jednu borbu tokom 2025. kada je poražen od Džejka Pola, sada će legendarni bokser odmjeriti snage sa Flojdom Mejvederom. Njih dvojica sastaće se tokom 2026, a u trenutku borbe imaće zajedno 107 godina.

