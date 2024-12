Otkriveno zašto je Tajson grizao rukavice: Cijeli svijet je pričao o ovom detalju!

U meču Majka Tajosna i Džejka Pola gledaoci su primijetili da je iskusni bokser sve vrijeme grizao rukavice.

Izvor: Screenshot / YouTube / @VetexMedia

Majk Tajson i Džejk Pol sastali su se u istorijskom meču, jedan iskusni bokser (58) koji je dugo u penziji i jedan jutjuber (27) koji ima znatno manji staž u ringu. Meč je jednoglasnom odlukom sudija poslije osam rundi pripao mlađem borcu. A, postoji detalj u borbi koji je privukao pažnju mnogih gledalaca - Majk Tajson je grizao rukavice.

Bivši trener iskusnog boksera Tedi Atlas pokušao je da da odgovor na ovo pitanje. "Puno ljudi me je pitalo oko tog griženja rukavice na palcu. Majk Tajson jednostavno grize palac kroz rukavicu. To je radio u amaterskim danima, radio je to i u profesionalnim danima, tako da je i ovog puta to radio. Kada ga ljudi pitaju zašto to radi, on zna šta mora da kaže", rekao je Atlas.

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Odgovor Majka Tasona je uvijek isti, a njegov bivši trener ga je i javno otkrio: "On kaže da to radi kako ne bi grizao uho protivnika", rekao je Atlas. Ipak, imao je trener svoju teoriju: "Međutim, to nije tačno. Radio je to i ranije, a služi mu da se smiri. Vidite, svi postanu nervozni, počnu sumnjati u sebe i preplaše se. Čak i Majk Tajson. On mora nešto da zagrize da potisne te osjećaje, da potisne nervozu, nelagodu i nesigurnost. To je pravi razlog", zaključio je.

Izvor: Screenshot / YouTube / @VetexMedia

Majk Tajson je u karijeri imao 59 borbi, od toga je 50 pobedio, a sedam izgubio. Zanimljivo je to da je prvih 19 mečeva dobio nokautom, od čega je 12 bilo u prvoj rundi. Od 1978. do 1990. bio je svjetski prvak.