Višegrad gostuje u Banjaluci: U Borcu se nadaju bodovima potrebnim za opstanak

Trener Borca Danijel Božić i kapiten Nikša Petrović najavili su gostovanje Višegrada u Banjaluci.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Rukometaši Borca nakon odličnog dvomeča protiv Sloge i plasmana u završnicu Kupa BiH, nastavljaju borbu za opstanak u Premijer ligi BiH.

U dvorani Borik će sutra gostovati ekipa Višegrada koja ove godine pruža dobre partije u elitnom rangu bh. rukometa.

Trener RK Borac Danijel Božić u najavi meča nahvalio je gostujući tim, ali i prihvatio ulogu favorita.

„Višegrad je u jednoj dobroj organizacionoj strukturi napravio dobar klub i rade dobar posao. Mi smo to prepoznali i ovu utakmicu shvatili maksimalno ozbiljno. Imali smo jedan gust raspored, a sa sutrašnjom utakmicom završavamo ciklus od četiri utakmice u 14 dana. Motiva, želje i volje ne nedostaje. Ekipa iz Višegrada stiže motivisana nema šta da izgubi. Oni su velikim dijelom ostvarili svoj cilj, a to je opstanak. Imaju dobar raspored, kući su nepogrješivi. U gostima ih niko nije nadigrao, tako da ni mi ne očekujemo da ćemo dobiti bodove lako. Svakako da su nam oni od krucijalne važnosti, kao i svaka utakmica naredna. Imamo težak put i nadam se da ćemo sutra opravdati ulogu favorita“, rekao je Božić.

On se osvrnuo i na nedavni poraz u Maglaju rezultatom 33:31 iako su u jednom trenutku imali i šest golova prednosti.

„Maglaj nas je emotivno ispraznio, bilo je teško odmah u ponedjeljak vratiti ekipu na pravi kolosijek. Osjetilo se to, međutim momci su iznijeli taj trener. U Maglaju nije bilo umora, tako da nije to razlog. U suštini možemo biti zadovoljni kada pogledamo godine unazad kako se stvari odvijaju u Maglaju i koliko njima znače domaće utakmice. Po mom mišljenu smo kvalitetnija ekipa, ali nismo uspjeli to na terenu da prikažemo. Ostao nam je teži put, a na kraju će nam biti drago što smo izgurali tim težim putem“, dodao je Božić.

Stručni štab Borca može računati na sve igrače osim na Marka Lukića koji je dobio plavi karton protiv Sloge u Doboju.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Kapiten Borca Nikša Petrović rekao je kako njegovi tim meč protiv Višegrada dočekuje sa maksimalnim samopouzdanjem.

„Što se tiče Višegrada, to je jedna kvalitetna ekipa i spremali smo se za njih. Mislim da su ove sezone malo i sebe iznenadili svojim partijama, kući su sigurni, a te neke pobjede na strani su donijele dodatno samopouzdanje. Što se nas tiče prošli smo na završnicu Kupa BiH tako da utakmicu dočekujemo sa maksimalnim samopouzdanjem. Nadam se da ćemo stići korak bliže našem cilju, a to je opstanak“, rekao je Petrović.

Borac će sutra i bodriti Lešinari, a Petrović kaže kako će to njemu i njegovim saigračima biti dodatni vjetar u leđa.

„Sigurno da će nam Lešinari dati dodatnu podršku i samopouzdanje. Znamo kako to izgledalo na utakmici protiv Bosne i ne vidim razlog da se to ne ponovo i ne odigramo kao tad“, rekao je Petrović.

Predsjednik RK Višegrad Čedomir Guzina je takođe bio prisutan na pres konferenciji, a o sutrašnjoj utakmici je poručio:

„Ove godine igramo Premijer ligu BiH gdje smo zaista prezadovoljni ostvarenim rezultatima. Dobili smo pohvale od mnogih kluba iz lige za naš rad. Što se tiče sutrašnje utakmice, mi smo dosadašnjim igrama u Banjaluci ostavili dobar utisak. Nadam se da će publika sutra doći da pogleda utakmicu koja mnogo toga odlučuje. Žao mi je što je RK Borac u situaciji kakvoj jeste, ali sutra i njima i nama trebaju bodovi. Mislim da ćemo u jednoj prijateljskoj i sportskoj atmosferi odigrati na najbolji mogući način i da će publika biti zadovoljna.“

Utakmica Borac – Višegrad igra se od 19 časova.