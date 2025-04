Dušan Lajović eliminisan sa Mastersa u Monte Karlu

Dušan Lajović eliminisan je u prvom kolu Monte Karla od Flavija Kobolija.

Dušan Lajović nije bio na visini zadatka na startu Mastersa u Monte Karlu, pa je Koboli zasluženo došao do pobjede i plasmana u narednu rundu. Bolje je Italijan započeo meč i došao do vođstva od 4:1, da bi Lajović uspio da se vrati i smanji na 5:4, ali srpski as nije imao snage za potpuni preokret.