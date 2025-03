Ko će biti direktor Borca? Konkurs traje više od dva mjeseca, Savić poručio: "Čekamo Baku"

Borac ni nakon dva i po mjeseca od raspisivanja konkursa nije pronašao direktora kluba.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Upravni odbor Rukometnog kluba Borac m:tel raspisao je Javni konkurs za izbor direktora kluba 11. januara, ali ta pozicija još nije popunjena.

Predsjednik RK Borac Darko Savić na današnjoj pres konferenciji povodom utakmice Borac – Višegrad govorio i o ovoj temi, a „sve oči su uprte“ u Mladena Bojinovića za kojeg je Savić očekivao da će se prijaviti na pomenuti konkurs.

„Konkurs oko direktora kluba još nije zatvoren. Iskreno ja sam očekivao da će se na konkurs javiti Mladen Bojinović, velika legenda. Mi još uvijek čekamo da nam se javi, da se uključi u rad kluba. Mislimo da takva jedna legenda i njegovo iskustvo i vizija bi pomoglo da se Borac stavi na stabilne noge da ovu sezonu izguramo ovako kako smo započeli, a iduće godine da imamo veće ambicije. To je neka moja poruka, čekamo Baku i nadam se da bi on prihvatio to mjesto“, rekao je Savić.

Predsjednik RK Borac otkrio je i kakav bi „tretman“ Bojinović imao u klubu.

„Pozicija direktora u RK Borac je sigurno najjača pozicija i direktora se skoro sve pita. Tako da bi on imao podršku i Upravnog odbora i Skupštine kluba kao i šire društvene zajednice. Pozivam ga i ovim putem, pošto sam čuo da je imao neku povredu, želim mu brzo ozdravljenje. Nadam se da će se prihvatiti posla i ove uloge“, dodao je Savić.

Mladen Bojinović za reprezentaciju Srbije i Crne Gore, potom Srbije, igrao je od 2001. do 2011. Godine i sa „orlovima“ osvojio bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 2001.

Nakon igranja za Partizan sa kojim je osvojio prvenstvo i kup igrao je za Ademar Leon, Bidasou, Barselonu, Monpelje, Pari sen žermen, banjalučki Borac i Tremblej.

Sa Monpeljeom je osvojio čak devet titula prvaka Francuske i titulu prvaka Evrope, a svojevremeno je bio i najbolji strijelac u istoriji francuske lige.

Bojinović od maja 2024. godine obavlja funkciju savjetnika Milorada Dodika za pitanja sporta i omladine.