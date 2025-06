"Fantastičan u derbijima, bolji nego Brendon Dejvis": Trener Partizana nahvalio Srbina, Nikola je veliki igrač

Nikola Crnoglavac je imao toliko dobru sezonu da ima bolji prosjek kao rukometaš od nekih košarkaša.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Partizan je u sezoni 2024/25 slavio dvije velike titule. Željko Obradović je doveo crno-bijele do titule u ABA ligi u košarci, a Đorđe Ćirković je donio trofej u rukometu. Duže se čekao uspjeh rukometaša, punih 13 godina, a ključni igrač za to bio je Nikola Crnoglavac.

Sjajni desni bek je sa 33 godine poslije izlaska iz povrede došao u Beograd i zaigrao za crno-bijele. Pamtimo ga iz vremena kada je igrao za Jugović, a u prethodnih deset godina nastupao je u Mađarskoj, Turskoj i Rumuniji. Sa Ćirkovićem je radio u Konstanci, a sada je trener crno-bijelih istakao koliko je bio bitan poredeći ga sa - Brendonom Dejvisom.

"To je odlika velikih igrača. Crnoglavac je za sve važne utakmice podizao nivo igre, ima fantastične cifre u derbi mečevima. Ako gledamo samo važne utakmice, on ima bolji prosjek nego Brendon Dejvis. Dejvis je na 9.8, a Crnoglavac preko toga.Gdje su svi najavljivali da ćemo imati najveći problem, ispostavilo se da smo dobili izuzetnog igrača. Mićić, Zečević, Šotić i Popović – to su momci koji izgaraju za Partizan, koji osjećaju ovaj klub i imali su odličnu sezonu. Otkrovenje je mladi Anđelković, koji je imao stoprocentan učinak na mnogo utakmica, a završio je sezonu sa 89 posto šuta i imao smirenost u nekim bitnim momentima, kada su se rješavali teški mečevi", istakao je Ćirković, nastavivši:

"Sad o tome niko ne priča, ali mogli su se izgubiti bodovi i u Šapcu i u Pančevu, da se krene sa drugog mjesta. Cijela godina je važna, a mi smo se izborili pošteno da krenemo sa prvog mjesta. Kotar i Popović su se na poziciji srednjeg beka sjajno dopunjavali, ali ne volim da izdvajam nikoga. Ne gleda se samo broj asistencija, nego koliko potrošite tehničkih lopti za asistenciju i neki standard na evropskom nivou za vrhunskog igrača je da na jednu tehničku grešku se pojave tri asistencije. To je dobro, a četiri je vrhunski. Ali ako neko samo gleda broj asistencija, a igraču za to treba pet tehničkih grešaka, onda to nije to. I to je jedna slabost rukometa. Gledaju se samo golovi, ne gleda se procenat, momenat...", rekao je Đorđe Ćirković.

Kakvu je sezonu imao Crnoglavac?

Došao je sa velikim zadatkom, da zamijeni dotadašnjeg kapitena i najboljeg igrača tima Uroša Kojadinovića koji je otišao u Tuluz i uspio je. Bio je najbolji strelac tima sa 143 gola u prvenstvu, 26 protiv Vojvodine u finalu, a u prvom kolu Super rukometne lige Vojvodini e dao 14 golova. Metaloplastici je dao 15 u polufinalu kupa i tako je zaslužio mjesto ne samo u idealnom timu lige, nego i u reprezentaciji Srbije.

Šta je rekao Crnoglavac?

"Kada sam dolazio imao sam oporavak u Novom Sadu i zazvonio mi je telefon. Zvao me je trener Ćirković i pitao me je šta planiram i kako nadalje. Od prvog trenutka kada me nazvao znao sam da će to biti to. Mi smo sarađivali kada sam se ja prvi put vraćao iz povrede, kada sam povrijedio prvo koljeno. Proveli smo godinu dana zajedno i znao sam njegov rad, kakva je osoba i šta želi. Od samog starta stavio mi je do znanja šta želi, kako to želi, kakvi su ciljevi kluba. Odmah mi se svidio projekat. Poslije toga mogu reći da su se brzo kockice složile."

"Vjerovao sam u sebe i znao sam da će biti dobro. Kada mi se desilo, bila je to neprijatna situacija, ali sam bio pripremljen u glavi. Imao sam veliku pomoć od profesora Marka Stojanovića i cijele ekipe eksperata. Ljudi su me stavili na noge, vrijedno sam radio taj cijeli period i bukvalno sam iz bolnice otišao na kliniku kod njih gore i krenuo sa oporavkom. Vjerovao sam u sebe. Sa druge strane jesam bio malo uplašen, ali sam rekao da moram da budem jak u glavi. To je na kraju bio pun pogodak."

"Pobijedili su nas u Banjaluci na tom Superkupu i tada sam rekao da pristajem da izgubim u finalu Superkupa da bih dobio prvenstvo. Tako se ispostavilo.Isto tako sam rekao da je teško pobijediti ekipu Vojvodine dva puta. U meču koji smo igrali kod kuće igrali smo malo nervozno. Oni su otvorili utakmicu dobro, poveli 8:3, međutim mi smo do poluvremena uspjeli da stignemo na jedan ili dva gola razlike i na kraju da okrenemo utakmicu. Još je tu bilo dosta novih igrača i bitna nam je bila ta prva pobjeda u Novom Sadu koja je pokrenula sve ovo do kraja", rekao je Crnoglavac u opširnom intervjuu za MONDO.

