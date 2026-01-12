Bosna večeras protiv Crvene zvezde: "Kažnjavaju svaku grešku, moramo da budemo disciplinovani od prvog minuta"

Sarajevski "studenti" gostovaće u Beogradu.

Košarkaši Bosne odigraće do kraja ligaškog dijela takmičenja u ABA ligi još pet utakmica.

Prva je zakazana za večeras od 20.30 časova u Beogradu protiv Crvene zvezde, koja je nanizala pet trijumfa u regionalnom takmičenju. U dobrom momentumu su, takođe, i sarajevski "studenti", koji su u posljednja dva kola upisali pobjede u duelima sa Spartakom i Zadrom i istakli najozbiljniju kandidaturu za plasman u Top 8.

"Očekuje nas izuzetno teška i zahtjevna utakmica u Beogradu. Crvena zvezda kažnjava svaku grešku i zato moramo da budemo maksimalno ozbiljni i fokusirani od prvog minuta. Ako budemo disciplinovani, energetski na visokom nivou i sprovedemo plan utakmice, vjerujem da možemo da odigramo dobru i kvalitetnu utakmicu", istakao je trener Bosne Muhamed Pašalić u najavi meča.

Meč je najavio i prvotimac Sarajlija Petar Kovačević.

"Igramo protiv vrlo kvalitetne ekipe. Pokazali smo u prvoj utakmici sa Zvezdom da možemo da igramo na kvalitetnom nivou. Ključ je u odbrani, ako budemo ispunili sve zadatke na obje strane terena mislim da mozemo da izborimo pobjedu."

Meč se igra u dvorani "Aleksandar Nikolić".

