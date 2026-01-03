Trener Bosne nakon dramatičnog trijumfa: Poruka svima koji su otišli ranije

U veoma uzbudljivom meču ABA lige, Bosna u "Zetri" poslije velike drame savladala Zadar.

Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Jurila je sarajevska Bosna zaostatak za Zadrom tokom skoro cijele utakmice, a "minus" od tri poena uspjela je da nadoknadi trojkom Alfonsa Plamera u posljednjim trenucima susreta.

U dodatnih pet minuta produžetka "studenti" su se razigrali i stigli do pobjede rezultatom 93:85. Na kraju meča trener Sarajlija Muhamed Pašalić čestitao je igračima na dobroj partiji, te istakao zadovoljstvo što je njegova ekipa još jednom pokazala karakter.

"Teško je pričati poslije ovakve utakmice i ovakve pobjede. Čestitke ekipi Zadra na dobroj utakmici. Sigurno nas je ova pauza od 12 dana malo izbacila iz takta, neki virusi, neke povrede, ali još jednom smo pokazali karakter i izuzetnu želju da se vratimo iz gotovo izgubljene utakmice", istakao je trener Bosne.

Bio je njegov tim na rubu poraza, što su neki navijači protumačili kao kraj nade. Ipak, gledaoci u "Zetri" na kraju su vidjeli veliki preokret, a Pašalić je imao posebnu poruku za one koji su ranije napustili dvoranu i nisu prisustvovali uzbudljivoj završnici.

"Na tajm-autu pet sekundi prije kraja, kada smo gubili, sve što sam govorio igračima je da imaju vjeru, jer ja imam i vjerujem do posljednjeg trenutka. To je poruka i svima onima koji su ranije napustili dvoranu, imali nešto da kažu, a ovi što su ostali i što su nas bodrili do kraja, još jednom im hvala od srca", poručio je Pašalić, koji je i ranije isticao nezadovoljstvo navijačima.

Žali trener Zadra Danijel Jusup što je njegova ekipa ispustila pobjedu.

"Čestitke Bosni na pobjedi. Težak poraz za nas. Mislim da smo imali dobijenu utakmicu i nismo po meni smjeli ovo dozvoliti. Imali smo dosta šansi i u regularnom dijelu, imali smo otvorenih šuteva. Da je ušao jedan, mislim da bismo lagano utakmicu priveli kraju. I na kraju je to Bosna kaznila. Baš boli ovaj poraz, zato što smo i posljednju utakmicu isto, samo mi nismo pogodili, a sad su oni pogodili. Trebo malo da se umirimo i nastavimo dalje boriti", rekao je Jusup.

Bosna je nakon ovog meča na petom mjestu grupe B ABA lige sa skorom 6-5, koji ima i subotički Spartak. Iza njih je Zadar (4-8).



