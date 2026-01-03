U veoma uzbudljivom meču ABA lige, Bosna u "Zetri" poslije velike drame savladala Zadar.
Jurila je sarajevska Bosna zaostatak za Zadrom tokom skoro cijele utakmice, a "minus" od tri poena uspjela je da nadoknadi trojkom Alfonsa Plamera u posljednjim trenucima susreta.
U dodatnih pet minuta produžetka "studenti" su se razigrali i stigli do pobjede rezultatom 93:85. Na kraju meča trener Sarajlija Muhamed Pašalić čestitao je igračima na dobroj partiji, te istakao zadovoljstvo što je njegova ekipa još jednom pokazala karakter.
"Teško je pričati poslije ovakve utakmice i ovakve pobjede. Čestitke ekipi Zadra na dobroj utakmici. Sigurno nas je ova pauza od 12 dana malo izbacila iz takta, neki virusi, neke povrede, ali još jednom smo pokazali karakter i izuzetnu želju da se vratimo iz gotovo izgubljene utakmice", istakao je trener Bosne.
Bio je njegov tim na rubu poraza, što su neki navijači protumačili kao kraj nade. Ipak, gledaoci u "Zetri" na kraju su vidjeli veliki preokret, a Pašalić je imao posebnu poruku za one koji su ranije napustili dvoranu i nisu prisustvovali uzbudljivoj završnici.
"Na tajm-autu pet sekundi prije kraja, kada smo gubili, sve što sam govorio igračima je da imaju vjeru, jer ja imam i vjerujem do posljednjeg trenutka. To je poruka i svima onima koji su ranije napustili dvoranu, imali nešto da kažu, a ovi što su ostali i što su nas bodrili do kraja, još jednom im hvala od srca", poručio je Pašalić, koji je i ranije isticao nezadovoljstvo navijačima.
Trener Bosne nakon dramatičnog trijumfa: Poruka svima koji su otišli ranije
Žali trener Zadra Danijel Jusup što je njegova ekipa ispustila pobjedu.
"Čestitke Bosni na pobjedi. Težak poraz za nas. Mislim da smo imali dobijenu utakmicu i nismo po meni smjeli ovo dozvoliti. Imali smo dosta šansi i u regularnom dijelu, imali smo otvorenih šuteva. Da je ušao jedan, mislim da bismo lagano utakmicu priveli kraju. I na kraju je to Bosna kaznila. Baš boli ovaj poraz, zato što smo i posljednju utakmicu isto, samo mi nismo pogodili, a sad su oni pogodili. Trebo malo da se umirimo i nastavimo dalje boriti", rekao je Jusup.
Bosna je nakon ovog meča na petom mjestu grupe B ABA lige sa skorom 6-5, koji ima i subotički Spartak. Iza njih je Zadar (4-8).
Standings provided by Sofascore