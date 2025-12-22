Nesvakidašnji potez košarkaša Bosne: Povrijedio se i riješio da ne prima platu

Košarkaš Bosne Kejsi Šeperd je zbog povrede pristao da stopira platu.

Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Nesvakidašnja situacija dogodila se u ABA ligi. Košarkaš Bosne Kejsi Šeperd se povrijedio, a s obzirom na to da ne može da pomogne ekipi, rešio je i da ne prima platu kluba iz regionalnog takmičenja.

Bosna će u nastavak takmičenja ući bez jednog od najjačih pojačanja, što je vrlo bolna vijest za ovaj tim. Šepard je na jednom od prvih treninga za ovaj tim povrijedio koljeno, potom je morao i na operaciju koja je uspješno obavljena u Sarajevu, a ponovo se na terenu očekuje u periodu od dva mjeseca, koliko je procijenjeno potrebno vrijeme za oporavak.

Amerikanac je nakon silnih ovih dešavanja riješio da povuče nesvakidašnji potez. Neki su to nazvali i džentlmenski. Igrač Bosne nakon povrede neće primati platu sve do oporavka, a ovu vijest potvrdio je i klub.

"Međusobne ugovorne obaveze između Kejsija i KK Bosna BH Telekom biće odložene do njegovog potpunog oporavka. Kejsi, uz tebe smo na svakom koraku! Želimo ti mnogo snage i uspješan i brz oporavak - radujemo se tvom povratku na parket", piše u saopštenju KK Bosna.

Bosna je u posljednjem meču pred praznike pobijedila Spartak iz Subotice. u 11. kolu ABA lige i to preokretom u trećoj četvrtini koju su dobili 30:14. Sada legendarni klub zauzima peto mjesto u svojoj grupi regionalnog takmičenja sa skorom 5-5.

