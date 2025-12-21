Spektakularan preokret u Subotici: Bosna sjajnom igrom protiv Spartaka nadoknadila "minus 25"

Subotičani su u jednom trenutku vodili 47:22, ali su gosti iz Sarajeva spektakularnom igrom u nastavku stigli do velikog preokreta i slavlja.

Izvor: ABA liga j.t.d/Spartak Office Shoes/Aleksandar Secerov

Kakav preokret Bosne u Subotici!

U meču 10. kola grupe B ABA lige Spartak je u drugoj četvrtini imao čak 25 poena prednosti, ali su "studenti" odigrali sjajno u nastavku, nadoknadili zaostatak i na kraju slavili 93:86.

Početak je bio izuzetno loš za Sarajlije, prvu četvrtinu domaćin je riješio u svoju korist 28:13, a na poluvrijeme je otišao sa 17 poena prednosti. A onda je krenula serija gostiju.

Već u trećoj četvrtini istopila se prednost Subotičana, nakon čega su igrači Bosne još "dodali gas" u odlučujućem kvartalu. Nakon 30 poena u trećoj, tim Muhameda Pašalića u četvrtoj četvrtini je dodao 26 poena i tako stigao do trijumfa od sedam poena razlike.

Američko-portorikanska veza Jang-Plamer odigrala je sjajan meč, sa 22, odnosno 21 poenom, dok su još trojica igrača imala dvocifren košgeterski učinak - Šalić je ubacio 15, Kovačević 12, a Atić 11 poena. Domaćin je imao šest košarkaša sa 10 i više poena, a najprecizniji sa 15 poena bio je Hokins.

I Spartak i Bosna su sada na polovičnom učinku, po pet pobjeda i poraza, a Sarajlije će u narednom meču, prvom u 2026. godini, ugostiti Zadar 2. januara.