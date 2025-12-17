Nova pobjeda Bosne u FIBA Evropa kupu: Sjajna završnica Atića odlučila utakmicu

Košarkaši Bosne nakon dvije utakmice u drugom krugu FIBA Evropa kupa imaju isto toliko pobjeda.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši Bosne ostvarili su drugu pobjedu u drugom krugu FIBA Evropa kupa savladavši Cedevitu Junior u Zetri rezultatom 85:82.

KK BOSNA – KK CEDEVITA JUNIOR 85:82 (30:20, 8:19, 25:27, 22:16)

Bosna je sjajno otvorila meč i napravila seriju od 15:0 da bi gosti tek nakon četiri minuta igre stigli do prvih poena u Zetri trojkom Nike Sare. Uspjela je Cedevita Junior na tri minuta prije kraja prve četvrtine da priđe na pet poena zaostatka, ali je Bosna ipak na prvu pauzu otišla sa dvocifrenom prednošću – 30:20.

Loše su „studenti“ ušli u drugu četvrtinu te su gostima dozvolili da u prve četiri minute nanižu sedam poena i priđu na tri poena zaostatka (30:27). Prve poene domaćem timu u drugoj četvrtini donio je Janari Joesar kada je poentirao ispod koša pod faulom te je iskoristio i dodatno slobodno bacanje. Nastavili su gosti sa boljom igrom te u posljednjim sekundama prvog dijela uspjeli i da povedu 39:38 te se s tim rezultatom otišlo na pauzu.

U trećoj četvrtini ekipe su se smenjivale u vođstvu da bi se u posljednjih 10 minuta ušlo sa tri poene prednosti za Cedevitu.

Nakon minut igre u posljednjoj dionici gosti su trojkom Buljevića i polaganjem Brzoje stigli do osam poena prednosti (71:63) pa je Muhamed Pašalić bio prinuđen da zove tajm-aut. Urodilo je to plodom s obzirom da je Bosna nanizala osam poena i stigla do poena, a njihovu seriju prekinuo je Brzoja trojkom. Nastavilo se igrati u egalu pa je tako na minut do kraja rezultat glasio 80:80.

Nakon poena Danijelsa, Edin Atić je najprije pogodio šut za tri 34 sekunde prije kraja, a onda i uhvatio promašaj Stojića na drugoj strani i izborio faul dvije sekunde prije kraja.

Iskoristio je oba slobodna bacanja za konačnih 85:82.

Najefikasniji u redovima Bosne bio je upravo Atić sa 17 poena dok je poen manje postigao Plamer. Dvociferni su još bili Vest i Joesar.



