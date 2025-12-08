logo
BOSNA - CRVENA ZVEZDA, UŽIVO: Saša Obradović u problemu, domaćin ne griješi za tri

Bosna dočekuje Crvenu zvezdu u 9. kolu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Crvena zevzda gostuje u Sarajevu u 9. kolu ABA lige u meču koji počinje u 17 časova.

Dešavanja sa susreta možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
18:18

26' Novi poeni za Zvezdu

59:53 za Zvezdu. Poslije prekida zbog gledanja snimka Zvezda je imala napad i preko Motiejunasa poentirala.

18:12

25' VEST!

Trojkom Vesta ekipa Bosne smanjila na samo četiri poena zaostatka

18:11

23' Dvocifrena prednost Zvezde

17:49

Kraj prvog poluvremena, Zvezda vodi 48:39

Promašila je Bosna napad, a nije ni Davidovac pogodio sa pola terena u preostale dvije sekunde. Zvezda ima prednost 48:39 nakon prvog poluvremena

17:45

20' Trojka Šalića

Centar Bosna smanjuje na jedocifren zaostatak 48:39

17:38

17' Dvocifrena prednost crveno-bijelih

Zvezda vodi 41:30 poslije trojke Nvore iz tranzicije

17:35

16' Kovačević drži "studente" u igri

Kovačević je postigao već 13 poena

17:34

15' Nova trojka Nvore

Zvezda vodi 35:28 poslije druge trojke Nvore na današjem meču

17:28

13' Novi odgovor Bosne

"Studenti" uzvraćaju serijom 5:0, sada je 29:26 za goste

17:26

12' Ponovo gosti bolji na startu

Trojka Nvore i zakucavanje Odželeja na početku druge četvrtine.

17:22

Kraj prve četvrtine, Zvezda vodi 24:21

Promašio je Vest "dugu dvojku", a potom faulirao Davidovca koji pogađa dodatno slobodno bacanje

17:18

8' Zvezda ponovo vodi

Serijom 16:4 Bosna je povela, ali gosti su vratili vođstvo i nakon pogođenog jednog slobodnog bacanja Odželeja imaju 19:16

17:12

6' Vest smanjuje razliku

12:11 za Zvezdu. Bosna se oporavila od lošeg starta, Vest je pogodio trojku i njegov tim sad ima pola koša zaostatka.

17:05

3' Zvezda krenula snažno - 10:0

Gosti iz Beograda odlično su otvorili meč, nakon trojke Milera-Mekintajera poveli su 10:0 i natjerali Pašalića da zove tajm-aut.

16:39

Pašalić: Za nas je ovo prilika da se testiramo protiv jednog od najboljih timova

"Gostuje nam ekipa koja je u vrhu Eurolige. Crvena zvezda je tim sastavljen od vrhunskih pojedinaca, sa jasnim sistemom i pobjedničkim mentalitetom, tako da je suvišno posebno naglašavati njihov kvalitet. Za nas je ovo prilika da se testiramo protiv jednog od najboljih timova u Evropi i da vidimo gdje trenutno stojimo. Utakmica dolazi u trenutku kada smo imali dobar ritam i seriju pobjeda iza sebe, uz nekoliko novih igrača koji se još uklapaju u naš sistem. Fokus nam je da budemo hrabri, čvrsti i disciplinirani od prve do posljednje minute, da odgovorimo energijom i koncentracijom. Radujem se punoj Zetri i podršci naših navijača - ta energija će našim momcima značiti mnogo. Dat ćemo sve od sebe da se predstavimo u najboljem svjetlu i budemo pravi domaćini", trekako je trener Bosne Muhamed Pašalić

16:36

Davidovac: Imali smo tešku utakmicu u petak

"Težak meč svakako pred nama, imali smo tešku utakmicu u petak i dalje nismo kompletni. Bosna će imati veliku podršku sa tribina, imaju dobar sastav sa nekolicinom vrlo iskusnih i dobrih igrača. Međutim, moramo da se držimo našeg plana i dogovora i dođemo do pobjede", rekao je Dejan Davidovac.

16:36

Zvezda oslabljena u Sarajevu

"Očekuje nas teška utakmica s obzirom na stanje u kome se nalazimo, neizvjesnost oko Dobrića, Monekea, smanjuje nam rotacija. U takvim situacijama moramo da pronađemo dodatnu snagu protiv ekipe koja ima potpuno drugačije lice u odnosu na početak sezone, dodali su nove igrače, neki su otišli, očekuje nas i vatrena atmosfera. Bez obzira na sve navedeno, moramo da vodimo računa o nama i našoj igri uz svo uvažavanje rivala", rekao je trener Saša Obradović.

16:36

Tabela ABA lige



Standings provided by Sofascore

16:35

Dobro došli!

Crvena zvezda gostuje u Sarajevu u 9. kolu ABA lige u meču koji počinje u 17 časova. Dešavanja sa susreta možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos

