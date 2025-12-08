BOSNA - CRVENA ZVEZDA, UŽIVO: Saša Obradović u problemu, domaćin ne griješi za tri

18 : 18 26' Novi poeni za Zvezdu 59:53 za Zvezdu. Poslije prekida zbog gledanja snimka Zvezda je imala napad i preko Motiejunasa poentirala.

18 : 12 25' VEST! Trojkom Vesta ekipa Bosne smanjila na samo četiri poena zaostatka

18 : 11 23' Dvocifrena prednost Zvezde

17 : 49 Kraj prvog poluvremena, Zvezda vodi 48:39 Promašila je Bosna napad, a nije ni Davidovac pogodio sa pola terena u preostale dvije sekunde. Zvezda ima prednost 48:39 nakon prvog poluvremena

17 : 45 20' Trojka Šalića Centar Bosna smanjuje na jedocifren zaostatak 48:39

17 : 38 17' Dvocifrena prednost crveno-bijelih Zvezda vodi 41:30 poslije trojke Nvore iz tranzicije

17 : 35 16' Kovačević drži "studente" u igri Kovačević je postigao već 13 poena

17 : 34 15' Nova trojka Nvore Zvezda vodi 35:28 poslije druge trojke Nvore na današjem meču

17 : 28 13' Novi odgovor Bosne "Studenti" uzvraćaju serijom 5:0, sada je 29:26 za goste

17 : 26 12' Ponovo gosti bolji na startu Trojka Nvore i zakucavanje Odželeja na početku druge četvrtine.

17 : 22 Kraj prve četvrtine, Zvezda vodi 24:21 Promašio je Vest "dugu dvojku", a potom faulirao Davidovca koji pogađa dodatno slobodno bacanje

17 : 18 8' Zvezda ponovo vodi Serijom 16:4 Bosna je povela, ali gosti su vratili vođstvo i nakon pogođenog jednog slobodnog bacanja Odželeja imaju 19:16

17 : 12 6' Vest smanjuje razliku 12:11 za Zvezdu. Bosna se oporavila od lošeg starta, Vest je pogodio trojku i njegov tim sad ima pola koša zaostatka.

17 : 05 3' Zvezda krenula snažno - 10:0 Gosti iz Beograda odlično su otvorili meč, nakon trojke Milera-Mekintajera poveli su 10:0 i natjerali Pašalića da zove tajm-aut.

16 : 39 Pašalić: Za nas je ovo prilika da se testiramo protiv jednog od najboljih timova "Gostuje nam ekipa koja je u vrhu Eurolige. Crvena zvezda je tim sastavljen od vrhunskih pojedinaca, sa jasnim sistemom i pobjedničkim mentalitetom, tako da je suvišno posebno naglašavati njihov kvalitet. Za nas je ovo prilika da se testiramo protiv jednog od najboljih timova u Evropi i da vidimo gdje trenutno stojimo. Utakmica dolazi u trenutku kada smo imali dobar ritam i seriju pobjeda iza sebe, uz nekoliko novih igrača koji se još uklapaju u naš sistem. Fokus nam je da budemo hrabri, čvrsti i disciplinirani od prve do posljednje minute, da odgovorimo energijom i koncentracijom. Radujem se punoj Zetri i podršci naših navijača - ta energija će našim momcima značiti mnogo. Dat ćemo sve od sebe da se predstavimo u najboljem svjetlu i budemo pravi domaćini", trekako je trener Bosne Muhamed Pašalić

16 : 36 Davidovac: Imali smo tešku utakmicu u petak "Težak meč svakako pred nama, imali smo tešku utakmicu u petak i dalje nismo kompletni. Bosna će imati veliku podršku sa tribina, imaju dobar sastav sa nekolicinom vrlo iskusnih i dobrih igrača. Međutim, moramo da se držimo našeg plana i dogovora i dođemo do pobjede", rekao je Dejan Davidovac.

16 : 36 Zvezda oslabljena u Sarajevu "Očekuje nas teška utakmica s obzirom na stanje u kome se nalazimo, neizvjesnost oko Dobrića, Monekea, smanjuje nam rotacija. U takvim situacijama moramo da pronađemo dodatnu snagu protiv ekipe koja ima potpuno drugačije lice u odnosu na početak sezone, dodali su nove igrače, neki su otišli, očekuje nas i vatrena atmosfera. Bez obzira na sve navedeno, moramo da vodimo računa o nama i našoj igri uz svo uvažavanje rivala", rekao je trener Saša Obradović.

