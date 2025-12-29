logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Predsjednik Amerike je bio u šoku": Tramp razgovarao sa Putinom nakon tvrdnji da su mu Ukrajinci napali kuću

"Predsjednik Amerike je bio u šoku": Tramp razgovarao sa Putinom nakon tvrdnji da su mu Ukrajinci napali kuću

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Bijela kuća potvrdila je da su američki predsjednik Donald Tramp i ruski lider Vladimir Putin obavili telefonski razgovor koji je ocjenjen kao "pozitivan".

Razgovarali Putin i Tramp Izvor: THE_WHITE_HOUSE / Everett / Profimedia

Bijela kuća je potvrdila da su Donald Tramp i Vladimir Putin obavili telefonski razgovor. Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit objavila je na društvenim mrežama da je razgovor između dvojice lidera bio "pozitivan".

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da će Tramp i Putin "uskoro" održati još jedan telefonski razgovor, nakon jučerašnjeg razgovora.

Tramp je te razgovore nazvao produktivnim i rekao da će o njima obavijestiti ruskog predsjednika nakon sastanka sa Volodimirom Zelenskim na Floridi.

Kremlj je saopštio da je Tramp obaviješten o ruskim tvrdnjama da je izvršen napad dronom na predsjedničku rezidenciju Vladimira Putina. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je da je Tramp bio šokiran kada mu je Putin rekao za taj napad.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ