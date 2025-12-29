"Predsjednik Amerike je bio u šoku": Tramp razgovarao sa Putinom nakon tvrdnji da su mu Ukrajinci napali kuću

Bijela kuća potvrdila je da su američki predsjednik Donald Tramp i ruski lider Vladimir Putin obavili telefonski razgovor koji je ocjenjen kao "pozitivan".

Bijela kuća je potvrdila da su Donald Tramp i Vladimir Putin obavili telefonski razgovor. Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit objavila je na društvenim mrežama da je razgovor između dvojice lidera bio "pozitivan".

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da će Tramp i Putin "uskoro" održati još jedan telefonski razgovor, nakon jučerašnjeg razgovora.

President Trump has concluded a positive call with President Putin concerning Ukraine. — Karoline Leavitt (@PressSec)December 29, 2025

Tramp je te razgovore nazvao produktivnim i rekao da će o njima obavijestiti ruskog predsjednika nakon sastanka sa Volodimirom Zelenskim na Floridi.

Kremlj je saopštio da je Tramp obaviješten o ruskim tvrdnjama da je izvršen napad dronom na predsjedničku rezidenciju Vladimira Putina. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je da je Tramp bio šokiran kada mu je Putin rekao za taj napad.