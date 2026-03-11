logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

NSRS razmatra obaveznu psihoterapiju za nasilne zatvorenike 1

NSRS razmatra obaveznu psihoterapiju za nasilne zatvorenike

Autor N.D. Izvor atv
1

Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske nalaze se zakonske izmjene koje predviđaju obaveznu psihoterapiju za nasilne zatvorenike, čime bi se Zakon o izvršenju kazni uskladio sa Krivičnim zakonikom RS, u kojem ova mogućnost već postoji.

NSRS predlaže obaveznu psihoterapiju za nasilne zatvorenike Izvor: txking/Shutterstock

Predviđeno je da psihoterapija traje minimalno šest mjeseci, a maksimalno dvije godine. Ukoliko zatvorenik izađe na uslovni otpust, a ne nastavi tretman, mogu mu se ukinuti uslovno puštanje, pojasnio je ministar pravde RS Goran Selak.

„Psihosocijalni tretman se već sprovodi u kazneno-popravnim ustanovama. Ovom izmjenom smo tu odredbu formalno dodali u Zakon o izvršenju sankcija, usklađujući je sa Krivičnim zakonikom RS. Stručni timovi u svim KPZ ustanovama već provode tretman, angažujući socijalne radnike, psihologe, sociologe i kriminologe“, rekao je Selak za ATV.

Cilj sprovođenja psihosocijalnog tretmana je sprečavanje daljeg nasilnog ponašanja zatvorenika, te podsticanje pojedinaca da prepoznaju svoje nasilne obrasce, prihvate odgovornost i usvoje model nenasilnog ponašanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS zatvorenici psihoterapeut Goran Selak

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Tata

Vi sve neke stvari rješavate bukvalno nepotrebne. Prave vođe se bore kako da prevaziđu poskupljenje gorivo da im stanovništvo što manje osjeti a vas baš boli briga za to. Bitno da je Vama potaman.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ