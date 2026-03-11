NSRS razmatra obaveznu psihoterapiju za nasilne zatvorenike

Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske nalaze se zakonske izmjene koje predviđaju obaveznu psihoterapiju za nasilne zatvorenike, čime bi se Zakon o izvršenju kazni uskladio sa Krivičnim zakonikom RS, u kojem ova mogućnost već postoji.

Izvor: txking/Shutterstock

Predviđeno je da psihoterapija traje minimalno šest mjeseci, a maksimalno dvije godine. Ukoliko zatvorenik izađe na uslovni otpust, a ne nastavi tretman, mogu mu se ukinuti uslovno puštanje, pojasnio je ministar pravde RS Goran Selak.

„Psihosocijalni tretman se već sprovodi u kazneno-popravnim ustanovama. Ovom izmjenom smo tu odredbu formalno dodali u Zakon o izvršenju sankcija, usklađujući je sa Krivičnim zakonikom RS. Stručni timovi u svim KPZ ustanovama već provode tretman, angažujući socijalne radnike, psihologe, sociologe i kriminologe“, rekao je Selak za ATV.

Cilj sprovođenja psihosocijalnog tretmana je sprečavanje daljeg nasilnog ponašanja zatvorenika, te podsticanje pojedinaca da prepoznaju svoje nasilne obrasce, prihvate odgovornost i usvoje model nenasilnog ponašanja.