"Pri svijesti je, povrijedio je noge": Novi ajatolah ranjen istog dana kada je ubijen njegov otac, otkriveni detalji

Iranski i izraelski zvaničnici tvrde da je Modžtaba Hamnei povrijeđen tokom izraelskog napada u Teheran u kojem je ubijen njegov otac, ali da je živ i sklonjen na veoma bezbjednu lokaciju.

Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

Iako je prije tri dana izabran za novog vrhovnog vođu Irana i nasljednika svog oca Alija Hamneija, ajatolah Modžtaba Hamnei nije se pojavio u javnosti niti se oglasio bilo kakvom izjavom.

Jedan od razloga je bezbjednosna zabrinutost da bi bilo kakva komunikacija mogla da otkrije njegovu lokaciju, ali drugi je, prema riječima trojice iranskih zvaničnika, činjenica da je 56-godišnji Hamnei povrijeđen, piše "Njujork tajms".

Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press /Represented by ZUMA Press, Inc.

Iranski zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, izjavili su da su im visoki vladini izvori potvrdili da je Hamnei povrijeđen, ali da je pri svijesti i da je sklonjen na veoma bezbjednu lokaciju sa ograničenom komunikacijom.

Prema njihovim riječima, povrede je zadobio 28. februara, istog dana kada je njegov otac, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u izraelskim vazdušnim napadima na kompleks rukovodstva u centru Teherana. U tom napadu su ubijeni i majka, supruga i sin novog vrhovnog vođe, kao i nekoliko visokih iranskih odbrambenih zvaničnika.

Informaciju o ranjavanju potvrdila su i dvojica izraelskih vojnih zvaničnika. Oni navode da obavještajni podaci koje je prikupio Izrael takođe ukazuju na to da je Hamnei povrijedio noge 28. februara.

Do tog zaključka, kako kažu, došli su i prije nego što je u nedelju izabran za novog vrhovnog vođu. Okolnosti i tačan obim Hameneijevih povreda za sada nisu poznati.

Jedan od tragova o Hamneijevom stanju pojavio se na iranskoj državnoj televiziji i u državnoj novinskoj agenciji IRNA, gdje ga nazivaju "ranjenim ratnim veteranom". U čestitki povodom imenovanja, moćna vladina vjerska humanitarna organizacija Komite Emdad takođe ga oslovljava kao "janbaz jang", što je persijski izraz za veterana ranjenog u ratu.

Kada su lokalni mediji u utorak pitali Esmaila Bagaeija, portparola iranskog ministarstva spoljnih poslova, da li je Hamnei preuzeo dužnost najviše vjerske i političke ličnosti i vrhovnog komandanta oružanih snaga, on je izbjegao direktan odgovor.

"Oni koji treba da prime poruku, primili su je", zagonetno je poručio Bagaei.

Jusef Pezeškijan, sin iranskog predsednika Mosuda Pezeškijana i vladin savjetnik, objavio je na svom Telegram kanalu da je Modžtaba Hamnei na sigurnom.

"Čuo sam vijesti da je gospodin Modžtaba Hamnei povrijeđen. Pitao sam prijatelje koji imaju kontakte i rekli su mi da je, hvala Bogu, živ i zdrav", poručio je Pezeškijan.

Iako porodica predsjednika smiruje javnost, državna televizija i dalje koristi termin "ranjeni veteran Ramazanskog rata" (kako režim naziva trenutni sukob) kada govori o Modžtabi, prenosi "Tajms of Izrael".

Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

U petak, kada je postalo jasno da je Hameni glavni kandidat za nasljednika, izraelski borbeni avioni su ponovo napali. Bombama za probijanje bunkera gađali su preostale strukture kancelarije i rezidencijalnog kompleksa vrhovnog vođe, sravnivši ih sa zemljom, što pokazuju satelitski snimci. Iranski zvaničnici vjeruju da je meta tog napada bio upravo Hamnei, ali da se on nije nalazio tamo.

Izraelski ministar odbrane Israel Kac objavio je na društvenim mrežama da će svaki nasljednik ajatolaha Hamneija biti meta. Američki predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije zadovoljan Hamneijevim imenovanjem, ali nije želio da komentariše da li Sjedinjene Države planiraju da ga pokušaju ubiti.

Modžtaba Hamnei je i inače zagonetna ličnost. Rijetko je, ako ikada, držao govore ili prisustvovao javnim događajima. Godinama je bio moćnik iz sjenke sa dubokim vezama sa Korpusom čuvara islamske revolucije, a za kancelariju svog oca koordinirao je bezbjednosne i vojne poslove.

Malo se zna o njegovoj ličnosti ili planovima za upravljanje Iranom. Zbog toga su iranski mediji počeli da prikazuju kratak video sastavljen od njegovih fotografija i kratke biografije.

Iako je fizički odsutan iz javnosti, njegovo lice se već nalazi na velikim transparentima postavljenim širom glavnog grada Teherana, kao i na džinovskom muralu koji prikazuje njegovog pokojnog oca kako mu predaje iransku zastavu.

U međuvremenu, pristalice vlade održavaju ceremonije "polaganja zakletve" Hamneiju na gradskim trgovima širom zemlje, mašući zastavama i noseći njegove fotografije.