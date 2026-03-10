Sestra iz Pule krala nakit pacijentima: Uhapšena zbog šest teških krađa

Tridesetdevetogodišnja medicinska sestra iz Pule uhapšena je zbog sumnje da je pacijentima u bolnici ukrala nakit vrijedan više hiljada evra.

Izvor: Shutterstock

Policija je saopštila da je medicinska sestra počinila šest teških krađa od 16. decembra prošle do 5. marta ove godine.

Ona je iskorištavala bespomoćnost i teško zdravstveno stanje pacijenata u bolnici i krala im različite komade nakita ukupne vrijednosti više hiljada evra.

Policijski službenici uhapsili su osumnjičenu juče, a pretresom prostorija koje je koristila pronađen je dio ukradenih predmeta.

Nakon kriminalističke istrage, uz krivičnu prijavu predata je u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.