Mađarski parlament usvojio zakon: Zaplijenjeni milioni i zlato iz ukrajinske banke ostaju pod istragom

Mađarski parlament usvojio zakon: Zaplijenjeni milioni i zlato iz ukrajinske banke ostaju pod istragom

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Mađarski parlament usvojio je Zakon o zamrzavanju zaplijenjenog zlata i gotovine iz ukrajinske banke Oščadbank na period od 60 dana.

mađarski parlament Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Ova odluka donesena je kako bi se sprovela detaljna istraga o porijeklu, primaocu i namjeni sredstava. Na sjednici Parlamenta, novi zakonski okvir podržala su 124 poslanika od ukupno 200, dok je 28 bilo protiv, a devet uzdržano.

Odluka o zamrzavanju dolazi nakon akcije mađarske poreske i carinske uprave u kojoj je privedeno sedam državljana Ukrajine pod sumnjom na pranje novca. Među privedenim licima nalazi se i bivši general ukrajinske specijalne službe, koji se tereti za pokušaj krijumčarenja ogromnih iznosa novca i dragocjenosti. Prema zvaničnim podacima, radi se o pokušaju prebacivanja 40 miliona dolara, 35 miliona evra i devet kilograma zlata iz Austrije, preko Mađarske u Ukrajinu.

Zakon omogućava nadležnim organima da zadrže zaplijenjeni novac i dragocjenosti dok traje istraga kojom se utvrđuje da li su sredstva bila namijenjena ilegalnim aktivnostima. Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti, s obzirom na to da su u čitav proces uključeni visoki zvaničnici i ogromna finansijska sredstva.

Podsjetimo, incident se dogodio tokom rutinskog transfera dragocjenosti između austrijske „Raiffeisen“ banke i ukrajinske državne banke. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha nije birao riječi, nazvavši ovaj potez susjedne države „iznudom i kriminalnim aktom“.

„Ovdje je riječ o držanju talaca i krađi novca. Ako je ovo ta 'sila' koju su najavljivali, onda je to sila kriminalne bande. Ovo je državni terorizam“, oštro je poručio Sibiha.

