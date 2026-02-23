logo
Mađarska blokirala zajam Ukrajini i nove sankcije Rusiji

Autor Haris Krhalić
0

Mađarska je blokirala novi zajam Kijevu u vrijednosti od 90 milijardi evra, kao i usvajanje 20. paketa sankcija Rusiji, zbog odluke ukrajinskih vlasti da zatvori naftovod "Družba", izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Mađarska blokirala zajam Ukrajini i nove sankcije Moskvi Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

"Na današnjem sastanku (Savjeta EU za spoljne poslove op.a) jasno sam poručio da ne podržavamo 20. paket sankcija niti dajemo dozvolu za to. Isto tako, jasno sam stavio do znanja da nećemo pristati na vojni zajam Ukrajini od 90 milijardi evra, jer nas Ukrajinci ne mogu ucjenjivati i ugrožavati naše snabdijevanje energentima zavjerom sa Briselom i mađarskom opozicijom", rekao je Sijarto novinarima nakon sastanka u Briselu.

On je naglasio da Mađarska smatra obustavu tranzita nafte kršenjem mađarskog suvereniteta. Prema njegovim riječima, prekid isporuke ruske nafte putem cjevovoda "Družba" je rezultat dogovora između Kijeva i Brisela.

"Ispostavilo se da je šokantna istina da Kijev zaista kuje dogovor sa Briselom i Evropskom komisijom, na čelu sa Ursulom fon der Lajen, blokirajući isporuke ruske nafte. To je konačno otkriveno i dokazano danas", naveo je Sijarto.

On je dodao da se EU priprema za dugotrajan sukob u Ukrajini i želi da pošalje svoje trupe tamo što je prije moguće.

Sijarto je ranije saopštio da je Budimpešta prestala da isporučuje dizel-gorivo Kijevu kao odgovor na ucjenu, jer Ukrajina ne nastavlja tranzit ruske nafte u Mađarsku putem cjevovoda "Družba" iz političkih razloga, pokušavajući da izazove energetsku krizu u Mađarskoj i utiče na predstojeće izbore u toj zemlji.

Tagovi

Mađarska Rusija Ukrajina

Još iz INFO

