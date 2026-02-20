Mađarska blokira kredit EU za Ukrajinu od 90 milijardi evra zbog tranzita ruske nafte

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio je Ukrajinu za sabotažu i najavio blokadu kredita EU od 90 milijardi evra dok se ne nastavi tranzit ruske nafte ka Mađarskoj.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto danas je optužio Ukrajinu za sabotažu i najavio da će Budimpešta blokirati finansijsku pomoć Kijevu dok se ne nastavi tranzit ruske nafte, objavio je Euronews.

On je precizirao da će Mađarska blokirati kredit Evropske unije za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi evra, optuživši vlast u Kijevu za "ucjenu" zbog oštećenog naftovoda koji se koristi za tranzit ruske nafte.

Sijarto je rekao da Kijev, Brisel i opozicione snage rade koordinisano kako bi poremetili isporuku nafte Mađarskoj pred parlamentarne izbore 12. aprila, dok ankete pokazuju da opozicija ima ubjedljivu prednost.

"Blokiramo kredit EU od 90 milijardi evra dok se ne nastavi tranzit nafte u Mađarsku preko naftovoda Družba. Ukrajina ucjenjuje Mađarsku obustavljanjem tranzita nafte u koordinaciji sa Briselom i mađarskom opozicijom, kako bi uoči izbora došlo do poskupljenja goriva", naveo je Sijarto u objavi na društvenim mrežama.

Prijedlog zakona koji je blokirala Mađarska podliježe jednoglasnosti, jer se njime mijenjaju budžetska pravila EU kako bi se omogućilo zaduživanje za pomoć Ukrajini, koja nije članica EU.