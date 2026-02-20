logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mađarska blokira kredit EU za Ukrajinu od 90 milijardi evra zbog tranzita ruske nafte

Mađarska blokira kredit EU za Ukrajinu od 90 milijardi evra zbog tranzita ruske nafte

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio je Ukrajinu za sabotažu i najavio blokadu kredita EU od 90 milijardi evra dok se ne nastavi tranzit ruske nafte ka Mađarskoj.

Peter Sijarto Izvor: Mondo - Slaven Petković

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto danas je optužio Ukrajinu za sabotažu i najavio da će Budimpešta blokirati finansijsku pomoć Kijevu dok se ne nastavi tranzit ruske nafte, objavio je Euronews.

On je precizirao da će Mađarska blokirati kredit Evropske unije za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi evra, optuživši vlast u Kijevu za "ucjenu" zbog oštećenog naftovoda koji se koristi za tranzit ruske nafte.

Sijarto je rekao da Kijev, Brisel i opozicione snage rade koordinisano kako bi poremetili isporuku nafte Mađarskoj pred parlamentarne izbore 12. aprila, dok ankete pokazuju da opozicija ima ubjedljivu prednost.

"Blokiramo kredit EU od 90 milijardi evra dok se ne nastavi tranzit nafte u Mađarsku preko naftovoda Družba. Ukrajina ucjenjuje Mađarsku obustavljanjem tranzita nafte u koordinaciji sa Briselom i mađarskom opozicijom, kako bi uoči izbora došlo do poskupljenja goriva", naveo je Sijarto u objavi na društvenim mrežama.

Prijedlog zakona koji je blokirala Mađarska podliježe jednoglasnosti, jer se njime mijenjaju budžetska pravila EU kako bi se omogućilo zaduživanje za pomoć Ukrajini, koja nije članica EU.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mađarska Peter Sijarto Ukrajina kredit blokada

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ