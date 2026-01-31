logo
"Mađarska neće igrati ovu igru": Orban odbio Brisel, pa poslao oštru poruku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Mađarski premijer Viktor Orban ponovio je da Mađarska neće slati vojnike, oružje, ni novac Ukrajini.

Mađarska neće slati oružje i novac Ukrajini Izvor: EPA/Olivier Hoslet

Mađarski premijer Viktor Orban ponovio je danas na mreži Iks da Mađarska neće slati vojnike, oružje, ni novac Ukrajini.

"Brisel i Kijev žele vladu u Mađarskoj koja će popustiti njihovim zahtjevima. Mi odbijamo! Nećemo slati vojnike, oružje ili novac Ukrajini. Oni žele kredite i veće doprinose koji bi zatrpali čak i našu djecu i unuke u dugovima. Mađarska neće igrati ovu igru", napisao je Orban na Iksu.

Orban, koji već duže vrijeme kritikuje evropsko finansiranje Ukrajine i protivi se nastojanjima te zemlje da se pridruži EU, najavio je da će Mađarska pokrenuti nacionalnu peticiju kako bi Briselu poslala jasnu poruku da neće plaćati.

Podsjetimo, tokom održavanja Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu Orban je rekao da je Volodimir Zelenski prešao granicu, odgovarajući na najnovije kritike ukrajinskog predsjednika upućene njemu, ali i Evropi, zbog toga što, kako je rekao, ne djeluje ujedinjeno kao velika sila.

(MONDO)

Tagovi

Viktor Orban Mađarska Ukrajina Brisel

Još iz INFO

