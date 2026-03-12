logo
Na prelazu Badovinci otkrivene četiri "zolje" u automobilu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U zadnjem braniku tojote pronađene četiri "zolje".

zolje Izvor: MUP Srbije

Na graničnom prelazu Badovinci uhapšeno je lice čiji su inicijali V.Ć. (36) kod koga su u automobilu pronađena četiri ručna raketna bacača "zolja", saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Automobil "tojota" kontrolisan je na ulasku u Srbiju, a zolje su bile sakrivene u zadnjem braniku vozila.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, biti priveden Višem tužilaštvu u Šapcu.

