Koliko Trampa košta rat sa Iranom: Samo na municiju potrošeno 5,6 milijardi dolara

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa saopštila je da je u prva dva dana vojnih napada na Iran potrošila municiju vrijednu 5,6 milijardi dolara.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House/BBCNews/printscreen/Yeongsik Im/shutterstock

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa saopštila je da je u prva dva dana napada na Iran potrošila municiju vrijednu 5,6 milijardi dolara, prema izvještaju podnijetom odborima američkog Kongresa, rekao je u utorak izvor upoznat sa informacijama.

Članovi Kongresa, koji bi uskoro mogli da odluče o dodatnom finansiranju rata, izrazili su zabrinutost da će sukob iscrpiti američke vojne zalihe u vrijeme kada se odbrambena industrija već bori da zadovolji potražnju.

Zahtjev za dodatna sredstva

Tramp se u petak sastao sa rukovodiocima sedam odbrambenih kompanija dok Pentagon radi na obnavljanju zaliha. Administracija nije dala javnu procjenu troškova sukoba koji je pokrenula 28. februara zajedno sa saveznikom Izraelom.

Članovi Kongresa zahtijevaju više informacija, uključujući javna svjedočenja zvaničnika o pitanjima kao što je kako bi sukob mogao uticati na spremnost američke vojske da brani zemlju.

Nekoliko kongresnih pomoćnika reklo je da očekuju da će Bijela kuća uskoro podnijeti zahtjev Kongresu za dodatna sredstva za rat. Neki zvaničnici su rekli da bi zahtjev mogao biti visok čak 50 milijardi dolara, ali drugi su rekli da ta procjena djeluje niska.

