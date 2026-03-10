Željeznice FBiH: Gubitak u prošloj godini 36 miliona KM

Akumulirani gubici "Željeznica FBiH" iznose oko 52 miliona KM, dok je ukupan gubitak u prošloj godini 36 miliona KM, saopštio je danas direktor preduzeća Mirza Hadžibegić.

Izvor: Željeznice FBiH

"Svjesni smo da smo neefikasni. Broj od 2.500 zaposlenih u modernijem sistemu željeznica bio bi prevelik", rekao je Hadžibegić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

On je dodao da nisu ni modernizovani niti su imali značajna ulaganja, te da i dalje neke stvari "rade ručno".

Hadžibegić je rekao da putnički saobraćaj čini svega sedam odsto saobraćaja "Željeznica FBiH", a u planu je da ponovo počne da saobraća putnički voz do Zagreba. Teretni saobraćaj u "Željeznicama FBiH" sa osam miliona tona, koliko je prevezeno 2017. godine, pao je na 5,8 miliona tona prošle godine.

U ovom preduzeću se nadaju da bi zakonske izmjene, prema kojima se opasne materije mogu prevoziti željeznicom, mogle da dovedu do poboljšanja situacije.

"Mi prevozimo manje od 10 odsto ukupnih potreba za naftom i naftnim derivatima. Želja nam je da preuzmemo tranzite od kojih možemo imati korist", precizirao je Hadžibegić.