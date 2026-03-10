logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željeznice FBiH: Gubitak u prošloj godini 36 miliona KM

Željeznice FBiH: Gubitak u prošloj godini 36 miliona KM

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Akumulirani gubici "Željeznica FBiH" iznose oko 52 miliona KM, dok je ukupan gubitak u prošloj godini 36 miliona KM, saopštio je danas direktor preduzeća Mirza Hadžibegić.

željeznice FBiH Izvor: Željeznice FBiH

"Svjesni smo da smo neefikasni. Broj od 2.500 zaposlenih u modernijem sistemu željeznica bio bi prevelik", rekao je Hadžibegić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

On je dodao da nisu ni modernizovani niti su imali značajna ulaganja, te da i dalje neke stvari "rade ručno".

Hadžibegić je rekao da putnički saobraćaj čini svega sedam odsto saobraćaja "Željeznica FBiH", a u planu je da ponovo počne da saobraća putnički voz do Zagreba. Teretni saobraćaj u "Željeznicama FBiH" sa osam miliona tona, koliko je prevezeno 2017. godine, pao je na 5,8 miliona tona prošle godine.

U ovom preduzeću se nadaju da bi zakonske izmjene, prema kojima se opasne materije mogu prevoziti željeznicom, mogle da dovedu do poboljšanja situacije.

"Mi prevozimo manje od 10 odsto ukupnih potreba za naftom i naftnim derivatima. Želja nam je da preuzmemo tranzite od kojih možemo imati korist", precizirao je Hadžibegić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

željeznice FBiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ