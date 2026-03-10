Reciklažno dvorište ponovo u funkciji od ponedjeljka: Evo gdje Banjalučani mogu besplatno odložiti kabasti otpad

Reciklažno dvorište ponovo će biti u funkciji od ponedjeljka, 16. marta u okviru proljećnog uređenja grada.

Izvor: Grad Banja Luka

Na lokaciji autobuskog terminala na Malti, sugrađani će moći da besplatno odlože sav kabasti otpad, koji gabaritom ili vrstom ne spada u miješani komunalni otpad iz domaćinstva poput starog namještaja, bijele tehnike ili neki drugi krupni otpad.

Radno vrijeme rciklažnog dvorište biće od 9.00 do 19.00 časova, a subotom i nedjeljom od 9.00 do 15.00 časova.

Reciklažno dvorište je otvoreno u sklopu akcije "Čisto lice grada", koja je započela u petak. Prvi put Banjaluka je reciklažno dvorište dobila u martu 2024. godine. Prošle godine reciklažno dvorište prebačeno na lokaciju autobuskog terminala na Malti i radilo je do ljeta.

Prema studiji koju je finasirala Evropska investiciona banka, za grad veličine Banjaluke potrebno je izgraditi četiri reciklažna dvorišta.