Šta i kako možete odložiti u prvo RECIKLAŽNO DVORIŠTE u BANJALUCI?

Banjaluka je dobila prvo reciklažno dvorište, na privremenoj lokaciji u Ulici Mladena Stojanovića gdje Banjalučani mogu besplatno odložiti kabasti otpad.

"Kako bismo očuvali naš grad čistim i urednim, naši sugrađani sada imaju priliku da na ovoj lokaciji odlože sav kabasti otpad koji gabaritom ili vrstom ne spada u miješani komunalni otpad iz domaćinstva", rekao je Srni ovlašteni potpisnik u banjalučkom Odjeljenju za komunalne poslove Boriša Mandić.

On je naveo da je reciklažno dvorište u Ulici Mladena Stojanovića (nekadašnja "Mljekara) otvoreno svakim radnim danom od 11.00 do 19.00 časova, a vikendom od 8.00 do 16.00.

Mandić je istakao da je ovo još jedna u nizu mjera na putu da Banjaluka uđe u novi koncept upravljanja čvrstim otpadom i naglasio da je po završetku studije upravljanja otpadom u planu izgradnja velikih reciklažnih dvorišta koja će pokrivati sva naselja.

"Prema ovoj studiji koju finansira Evropska investiciona banka, za grad veličine Banjaluke potrebno je izgraditi četiri reciklažna dvorišta. Za sada je građanima na raspolaganju jedno, u okviru pilot projekta, adaptirano dvorište, kroz koje ćemo našim sugrađanima zapravo ukazati na nove načine upravljanja otpadom", rekao je Mandić.

On je podsjetio da su već prošle godine u okviru studije preduzete mjere na unapređenju odlaganja otpada ugradnjoom novih podzemnih i nadzemnih kontejnera na više gradskih lokacija.

"Postepeno Banjaluka ulazi u novu eru uravljanja otpadom. Za razliku od dosadašnje prakse odvoza prikupljenog otpada na deponiju, već godinu dana aktivno radimo na uvođenju potpuno novog koncepta upravljanja čvrstim otpadom. U vezi sa tim na više gradskih lokacija postavili smo nove podzemne i nadzemne kontejnere", naveo je Mandić, prenosi Srna.

On je dodao da su reagovanja građana na nove mjere pozitivna, te da će grad nastaviti sa ugradnjom ovih savremenih kontejnera.

"Započeli smo i izgradnju zelenih ostrva. Plan je da zeleno ostrvo bude dostupno u svakom naselju", rekao je Mandić i pojasnio da su zelena ostrva posebno uređena mjesta na kojim građani imaju priliku za selektivno odlaganje otpada, koji se potom može i reciklirati.

On je istakao da je najveći projekat koji očekuje grad, osim izgradnje reciklažnih dvorišta na više lokacija, i izgradnja centra za upravljanje otpadom, koji će zamijeniti sadašnju sanitarnu deponiju u Ramićima, i u kojem će, osim deponovanja otpada, biti formirani postrojenje za reciklažu i postrojenje za kompostiranje zelenog otpada.

Mandić je naglasio da je, osim svih mjera koje grad preduzima, veoma važno da i građani podižu svijest i da se trude da propisno odlažu otpad.

"Korak po korak nastavljamo u našim namjerama da poboljšamo način odlaganja otpada u Banjaluci", rekao je Mandić i pozvao sugrađane da savjesno odlažu otpad na mjesta koja su za to predviđena kako bi tako grad učinili čistijim i ljepšim.

