Civilna zaštita izdala upozorenje zbog najavljenih padavina i jakih udara vjetra

Uprava civilne zaštite Republike Srpske poziva građane da, zbog najavljenih padavina i olujnih naleta vjetra, pažljivo borave na otvorenom prostoru i da obezbijede imovinu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vozačima se savjetuje pažljiva vožnja uz uvažavanje najavljenih meteoroloških uslova, a nadležnim službama dodatna mobilisanost u izvršavanju svakodnevnih aktivnosti, navedeno je na stranici Republičke uprave civilne zaštite, koja prati situaciju sa povećanom pripravnošću.

Danas se očekuju olujni naleti vjetra u većini predjela. Očekuju se udari od 50 do 90 kilometara na čas u brdsko-planiskim predjelima, mjestimično i jači od 100 kilometara na čas.

Do podneva vjetar će oslabiti na sjeveru, a poslije podne u većini krajeva Republike Srpske.

Danas se očekuje jača kiša, pogotovo na jugu i jugozapadu Republike Srpske.

Prijepodne na sjeveru, a tokom dana u cijeloj Srpskoj doći će do naglog zahlađenja i kiša će preći u susnježicu i snijeg.

Samo na krajnjem jugu neće padati snijeg.

Očekuje se od 20 do 50 milimetara padavina, u Hercegovini lokalno 70 do 80 milimetara kiše.

Do večeri će biti formiran manji snježni pokrivač. U nižim predjelima očekuje se uglavnom do pet centimetara, u brdsko-planinskim od 10 do 20 centimetara novog snijega.

Jak vjetar može stvarati mećave i snježne nanose na planinskim prevojima.

Jače padavine i nakon toga nagli porast temperature izazvaće topljenje snijega u narednim danima pa se očekuje porast vodostaja rijeka.

Moguća je pojava bujičnih vodotokova.