Značajne vremenske promjene u Evropi: Očekuju se snažne zimske oluje i obilne snježne padavine

Evropa se priprema za značajnu promjenu vremenskih uslova koja će donijeti nekoliko snažnih zimskih oluja, jake snježne padavine i snažne vjetrove.

Izvor: Tainar/Shutterstock

Očekuje se da će u nadolazećim sedmicama arktički udar hladnog vazduha zahvatiti sjever Evrope, uz značajnu promjenu u vremenskim obrascima koji će se proširiti na cijeli kontinent.

Nakon dugotrajnog perioda stabilnog vremena pred Evropom je dolazak dinamičnog vremenskog sistema koji će donijeti velike promjene.

“Severe Weather” upozorava da će već od sredine novembra započeti značajna promjena, a do kraja mjeseca očekuje se nekoliko intenzivnih zimskih oluja. Ove promjene u atmosferi omogućiće dolazak hladnog vazduha iz Arktika, koji će postupno širiti snijeg, kišu i jake vjetrove širom kontinenta.

Prvo ozbiljno pogoršanje vremena očekuje se već u utorak, kada će se kroz zapadnu Evropu kretati snažna oluja prema sjeveru. Ovaj sistem donosi jake snježne padavine, posebno u Švedskoj i Finskoj, gdje se prognoziraju intenzivan snijeg i mećave. Očekuje se da će najsnažniji snijeg i olujni uslovi zahvatiti južni i središnji dio Švedske, dok će se oluja širiti prema Finskoj.

“Severe Weather” izvještava da će se snježne padavine nastaviti i tokom četvrtka, a situacija će se pogoršati u baltičkim zemljama. Očekuje se da će temperature biti vrlo niske, uz moguće snježne oluje i najsnažnije padavine u Švedskoj, Finskoj i Estoniji.

Pred kraj sedmice pažnja se seli na srednju Evropu, gdje će snažna oluja zahvatiti Alpe i sjeverno Balkansko poluostrvo. Očekuju se intenzivne snježne padavine, posebno u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i drugim zemljama u regionu. Iza Alpa formiraće se jaka sekundarna ciklona, koja je česta u sjevernom Sredozemlju. Ova ciklona će donijeti vrlo niske temperature u sjevernu Italiju, a zatim se kretati prema Jadranskom moru i Balkanu. U petak će pritisak pasti ispod 990 milibara, što obično dovodi do vrlo lošeg zimskog vremena u ovom dijelu Evrope.

Ciklona koja se brzo razvija uzrokovaće pogoršanje vremenskih uslova, s obilnim oborinama, grmljavinskim nevremenom i mogućim bujičnim poplavama u sjevernoj centralnoj Italiji i na sjevernom Jadranu. Preko noći će padati jak snijeg u Alpama, a na sjeverozapadnom Balkanu moguća je kiša u planinama. Prema prognozi, petak će donijeti intenzivan snijeg u Sloveniji i Hrvatskoj, uz mogućnost mećave zbog snažnog vjetra bure. U nekim dijelovima Slovenije i Hrvatske očekuje se snježna akumulacija od 15 do 40 centimetara, a slična situacija mogla bi zahvatiti i Austriju, Mađarsku i zapadnu Rumuniju.

Intenzitet oborina zavisiće o smjeru sekundarne ciklone. Ako sistem ide sjevernije, očekuje se jača topla advekcija i oborine uglavnom u obliku kiše. Ako ipak sistem ide južnije, donijeće hladnije vrijeme i manju količinu snijega jer će vlaga ostati iznad Balkana.

Prema prognozama modela GFS i ECMWF, snažna atlantska oluja pogodiće i Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo u subotu, s pritiskom u centru koji će biti oko 950 milibara. Ova oluja donijeće jake kišne oluje povezane s hladnom frontom, a zbog zadržane hladnoće iz prethodnih dana u Škotskoj je moguć i snijeg. Centar niske ciklone biće smješten zapadno od Irske, gdje će snažni vjetrovi i visoki valovi uzrokovati probleme na obali. Očekuje se da će vjetrovi doseći brzinu do 150 kilometara na čas, a oluja će imati širok uticaj na većinu zapadne Evrope tokom vikenda.

Padavine posvuda

Slično vrijeme najavljuju iz BHMETEO. Pred nama je nestabilna i u “meteorološkom žargonu” turbulentna sedmica. Izmjena toplo – hladno uz seriju povremenih padavina, koje bi pratio prolazno pojačan vjetar. Najprije jugo, zahlađenjem sjeverac.

Nakon dužeg vremena padavina će tokom ove sedmice biti posvuda, a mnogi će, ukoliko već nisu uočiti prve pahulje.

UTORAK(19.11.) -Približavanjem hladne fronte sa sjevera i ulaskom u njen topli sektor, za očekivati je osjetno zatopljenje uz postepeno jačanje južnog vjetra. Vrijeme promjenjivo oblačno, uz lokalno malo kiše, nešto više padavina tek rijeđe na zapadu i jugu zemlje.

Vjetar slab do umjeren, u planinskim krajevima pojačan južni.

SRIJEDA(20.11.) -Izražena promjena vremena od jutarnjih časova. Prodorom hladne fronte sa sjevera talas prolazno jačih padavina zahvata čitavu zemlju. Najprije Krajinu i sjever, a do kraja dana i ostale krajeve.

U početku kiša, koja bi brzim padom temperatura prelazila u sušnjezicu i snijeg najprije u višim krajevima – gdje se očekuje i formiranje snježnog pokrivača. U nižim krajvima bez obilnijeg snijega, ali bi pri izmaku padavina u većini krajeva prolazno okrenulo na susnježicu i vlažan snijeg uz lokalno formiranje tanjeg snježnog pokrivača, ponajviše u zoni središnje i istočne Bosne.

Do dolaska hladne fronte, u prijepodnevnim časovima umjeren do jak jugo, u planinskim krajevima olujne jačine. Dolaskom osjetno hladnijeg vazduha i padavina, vjetar u okretanju na prolazno pojačan sjeverac koji bi do kraja dana brzo oslabio.

Četvrtak (21.11.)-U noći na četvrtak postepen prestanak padavina uz smirivanje vremena. Tokom četvrtka ponovo okreće na jugo, što sluti nove padavine od noći na petak. U petak donekle repriza srijede, stim da po trenutnim prognozama i nizine većeg dijela zemlje imaju bolje izglede za snježne padavine.

Za vikend smirivanje vremena, prestanak padavina. Uz razvedravanje jutarnji časovi donose nešto “jače” minuse.

(Oslobođenje/Mondo)