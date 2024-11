Obucite se slojevito: U narednim danima hladno vrijeme uz jutarnji minus

Hladno vrijeme uz jutarnji minus zadržaće se narednih dana u Republici Srpskoj, a u noći na četvrtak u Krajini je moguća slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Već sutra očekuje se mraz, magla će se zadržati duži dio dana, a u pojedinim krajevima mogući su kraće sunčani intervali.

Tokom većeg dijela dana u utorak, 12. novembra, biće hladno uz maglu i nisku oblačnost oko rijeka, po kotlinama i nizinama, dok će pretežno sunčano biti u višim predjelima na istoku i u Hercegovini.

Mraza će biti u višim predjelima, a slabiji je moguć i u većini nižih krajeva.

U Hercegovini će duvati bura uz povremeno jake udare.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do jedan stepen, na jugu do pet, u višim predjelima minus osam, a najviša dnevna od šest do 10, na jugu do 17, u višim predjelima i mjestima sa maglom četiri stepena Celzijusova.

Oblačno i prohladno biće i veći dio dana u srijedu, 13. novembra, dok će uz rijeke, po kotlinama i nizinama biti i magle ili niske oblačnosti, a u Hercegovini i višim predjelima na istoku pretežno sunčano.

U noći na četvrtak jače naoblačenje od sjevera u Krajini, koja mjestimično može usloviti slabu kišu.

Minimalna temperatura vazduha od minust tri do tri, na jugu do šest, u višim predjelima minus šest, a najviša dnevna od šest do 11, na jugu do 17, u višim predjelima i mjestima sa maglom četiri stepena.

Slaba kiša očekuje se u četvrtak, 14. novembra, u Krajini i Hercegovini, a u ostalim krajevima pretežno oblačno.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima minus šest, a najviša dnevna od sedam do 10, na jugu do 17, u višim predjelima i mjestima sa maglom pet stepeni Celzijusovih.

