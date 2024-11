Pretežno sunčano i toplo, oprez zbog magle

U cijeloj BiH danas će biti sunčano i toplo vrijeme, pogotovo na jugu i planinama.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslije podne i prema večeri doći će do naoblačenja na sjeveru i istoku, koje ponegdje može dovesti do slabe kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, a do kraja dana na jugu je moguća jaka bura.

Dnevna temperatura vazduha od 16 do 21, na jugu do 24, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u većini krajeva preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

STANJE NA PUTEVIMA

Magla jutros smanjuje vidljivost na širem području Prijedora, Gradiške, Laktaša, Doboja, Istočnog Sarajeva, Foče, a posebna pažnja potrebna je na auto-putu "9. januar", saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Vidljivost je usljed magle i niske oblačnosti smanjena i na širem području Sarajeva, Bihaća, Ključa, Bugojna i Gračanice, te ponegdje uz rijeke Drinu, Savu, Unu, Plivu, Vrbas i Lašvu.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz Saveza navode da će sutra doći do obustave saobraćaja na graničnom prelazu Pavlovića most u periodu od 7.00 do 10.00 časova, zbog inspekcijske kontrole mosta.

Iz AMS-a apeluju da vozači na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu i izbjegavaju rizična preticanja.

U Hercegovini će danas, zbog održavanja ulične trke "Mitrovdanski pobjednik", privremeno biti obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Bakračuša-Nevesinje-Mostar i regionalnog puta Nevesinje-Berkovići od 11.00 do 12.30 časova.

Saobraćaj je zabranjen na regionalnom putu na dionici Šepak-granica sa Srbijom i na međudržavnom mostu, i to za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 40 tona i čije osovinsko opterećenje prelazi devet tona.

Tokom prelaska, na mostu se istovremeno mogu naći najviše dva teretna vozila i to bez putničkih vozila.

Na regionalnom putu na ulazu u Stanare iz pravca Doboja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje mosta za prelaz teške mehanizacije.

ROĐENO 30 BEBA U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, 20 djevojčica i 10 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima. Dvanaest beba rođeno je u porodilištu u Banjaluci, pet u Doboju, po tri u Zvorniku, Prijedoru i Istočnom Sarajevu, dvije u Bijeljini i po jedna u Gradišci i Foči. U porodilištu u Banjaluci rođeno je osam djevojčica i četiri dječaka, u Doboju četiri djevojčice i jedan dječak, u Zvorniku i Prijedoru po jedan dječak i dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu tri djevojčice, u Bijeljini dva dječaka, u Gradišci jedna djevojčica i u Foči jedan dječak. Poroda nije bilo u porodilištima u Nevesinju i Trebinju.

Zbog radova, izmjene su i na magistralnom putu Crkvina-Modriča, zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji dionice auto-puta Vukosavlje-Brčko.

Takođe, radovi se izvode i na magistralnim putnim pravcima od Bijeljine prema Brčkom, na području Prijedora, Bijeljina-Glavičice, Srbac-Derventa, Han-Pijesak-Sokolac, Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, Gacko-Tjentište u Sastavcima, Dobro Polje-Miljevina, Brod na Drini-Hum, Gradiška-Kozarska Dubica, Teslić-Podjezera i na području Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Zbog radova u tunelima izmjene su na magistralnom putu Brodar-Višegrad.

Do povremene obustave, zbog miniranja terena, dolaziće na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča u Kostajnici.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, u LJeskovim vodama, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, te na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, kao i na regionalnom putu Teslić-Pojezer /granica sa FBiH/ zbog rekonstrukcije vodovodnog cjevovoda.

Zbog klizišta zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu dionica Stari Ugljevik-Glavičice, a jednom trakom vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

Privremena obustava saobraćaja na snazi je na regionalnom putu Doboj-Modriča u Kostajnici zbog bušenja i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

Na magistralnom putu Jablanica-Mostar saobraćaju sve kategorije vozila, dok je zbog oštećenja kolovoza još obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje.

Zbog radova na vijaduktu Reljevo, na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Butila, vozila saobraćaju jednom trakom u pravcu kretanja.

Na dionici Podlugovi-Visoko zbog radova je u funkciji preticajna traka, a brzina ograničena na 60 kilometara na čas.

Na dionici Doboj-Matuzići zbog radova i pojačane frekvencije vozila, znatno je usporeno odvijanje saobraćaja i duge su kolone.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima Matuzići-Doboj, Simin Han-Donje Caparde, Kladanj-Živinice /Stupari/ i Prozor/Rama-Jablanica.

Preko graničnog prelaza Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na graničnom prelazu Rača, dok autobusi mogu koristiti prelazu Šepak.